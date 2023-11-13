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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim'e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
10:25
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim'e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...
Bim 14-17 Kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bim'de her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler kataloğu yayınlanıyor. Kış ayının gelmesiyle birlikte Bim'e bu hafta Dolgulu Mont, Kumtel çift yönlü, dikey, mini, fanlı ısıtıcı olacak şekilde üç farklı ısıtıcı geliyor. İşte, Bim 14-17 Kasım aktüel ürünler kataloğu…