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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim'e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:25

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim'e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...

Bim 14-17 Kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bim'de her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler kataloğu yayınlanıyor. Kış ayının gelmesiyle birlikte Bim'e bu hafta Dolgulu Mont, Kumtel çift yönlü, dikey, mini, fanlı ısıtıcı olacak şekilde üç farklı ısıtıcı geliyor. İşte, Bim 14-17 Kasım aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim’e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...

Bim 14 Kasım yarın, aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bu hafta 14-17 Kasım aktüel ürünler yer alacak. Bim'de bu hafta Salı günü Pasta malzemeleri, sür ve süt ürünleri, kışlık mont, Kumtel ısıtıcı, Lav cam ürünleri gibi birçok ürün yer alacak. İşte Bim 14-17 Kasım aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim’e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...

Dr. Oetker Pizza Ristorante 89,50 TL

Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 1 kg 41 TL

Yeni Kavaklıdere Karışık Turşu 1500 g 38,50 TL

Dr.Oetker 3'lü Puding 37,50 TL

Dr.Oetker Sade Krem Şanti 3x75 g 45 TL

Barilla Makarna 23 TL

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim’e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...

İçim Tereyağı 750 g 195 TL

İçim Yarım Yağlı Tost-Sandviç Peyniri 1000 g 175 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 85 TL

Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g 109 TL

Duranlar Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 450 g 59,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim’e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...

BİM 17 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG

ELEKTRİKLİ BİSİKLET RSIII PRO X 15.999 TL

Dijitsu 32 İNÇ HD ANDROID TV 3.999 TL

Casper VIA M35 4/128 GB CEP TELEFONU 5.499 TL

Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer Blaf03 1.999 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim’e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...

BİM 17 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG

Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge Blhs01 3.999 TL

Blender Seti 999 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 249 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL

Northpacific Dolgulu Mont Kız Çocuk 299 TL

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