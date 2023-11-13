BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 14-17 KASIM | Bim’e bu hafta neler gelecek? Dikey Şarjlı Süpürge, Blender Seti, Kumtel Fanlı Isıtıcı...

Bim 14 Kasım yarın, aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bu hafta 14-17 Kasım aktüel ürünler yer alacak. Bim'de bu hafta Salı günü Pasta malzemeleri, sür ve süt ürünleri, kışlık mont, Kumtel ısıtıcı, Lav cam ürünleri gibi birçok ürün yer alacak. İşte Bim 14-17 Kasım aktüel ürünler kataloğu…