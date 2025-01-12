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İNDİRİMLER REYONLARDA! A101 aktüel 16 Ocak katalog fırsatları: Piyano,keman,org,saklama kapları, servis setleri...
Giriş Tarihi: 12.01.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
01:34
İNDİRİMLER REYONLARDA! A101 aktüel 16 Ocak katalog fırsatları: Piyano,keman,org,saklama kapları, servis setleri...
A101 Aktüel katalog fırsatlarında yeni haftada birçok üründe indirimli fiyatlar raflarda yerini aldı. Bu hafta da Perşembe günü raflar indirimli ürünlerle doldurulacak. Temel gıdadan deterjanlara, temizlik ürünlerinden küçük ev aletlerine, beyaz eşya setlerinden elektronik ürünlere, mont ve polarlardan tencere-tabak-bardak setlerine birçok kategoriden ürün reyonlara dizilecek. Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında müzik aletlerinde piyango,kemen, org ve mutfak ürünlerinden saklama kapları, servis setleri yer alıyor. İşte; A101 aktüel 16 Ocak indirimleri...