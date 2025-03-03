MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...

ŞOK marketin 5 Mart Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri kapsamında peynir, zeytin, pirinç, un, çay, mercimek, makarna, dana kavurma, sucuk gibi Ramazan'a özel indirimler yer alırken; kahve makinesi, saç kurutma makinesi, ütü, şemsiye, tepsi, bardak gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu ve fiyat listesi.