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MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
21:12
MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...
ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışveriş severleri karşılayacak. Zeytin, peynir, süt, çay, pirinç, un, mercimek, yoğurt gibi gıda ürünlerine ek çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, kağıt havlu gibi hijyen ürünlerinde de dikkat çeken indirimler mevcut. Saç kurutma makinesi, ütü, şemsiye, organizer çanta çeşitleri, kahve makinesi, ayaklı sunumluk, el rondosu, mikser seti, pijama takımı, terlik, makyaj fırça seti, kağıt yüz maskesi çeşitleri, maskara, saç boyası çeşitleri Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 5-11 Mart ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...