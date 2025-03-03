Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 21:12

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...

ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışveriş severleri karşılayacak. Zeytin, peynir, süt, çay, pirinç, un, mercimek, yoğurt gibi gıda ürünlerine ek çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, kağıt havlu gibi hijyen ürünlerinde de dikkat çeken indirimler mevcut. Saç kurutma makinesi, ütü, şemsiye, organizer çanta çeşitleri, kahve makinesi, ayaklı sunumluk, el rondosu, mikser seti, pijama takımı, terlik, makyaj fırça seti, kağıt yüz maskesi çeşitleri, maskara, saç boyası çeşitleri Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 5-11 Mart ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...

ŞOK marketin 5 Mart Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri kapsamında peynir, zeytin, pirinç, un, çay, mercimek, makarna, dana kavurma, sucuk gibi Ramazan'a özel indirimler yer alırken; kahve makinesi, saç kurutma makinesi, ütü, şemsiye, tepsi, bardak gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...

5-11 MART 2025 ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

Tost Peyniri - 125 TL
Yoğurt - 49,50 TL
Osmancık Pirinç - 115 TL
Yeşil Mercimek - 49,90 TL
Yer Fıstığı Ezmesi - 59,90 TL
Dana Kavurma - 129 TL
Hindi Salam - 59 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...

5-11 MART 2025 ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...

5-11 MART 2025 ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

Kadın Kaşkorse Pijama Takımı - 399 TL
Kadın Viskon Tek Alt - 139 TL
Saç Kurutma Makinesi - 799 TL
Seramik Tabanlı Ütü - 849 TL
Kadın / Erkek Terlik - 299 TL
Kadın Ribanalı Bato Slip 2'Li - 84,95 TL
Kadın Slip 2'Li Desenli - 69,95 TL
Kadın/Erkek Şemsiye - 179 TL
Kapaklı Organizer Çanta - 199 TL
Kadın Omuz Çantası Krinkıl Kumaş - 179 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 5-11 Mart 2025 kataloğu: Mikser, kahve makinesi, bardaklar, organizer çanta, sunumluk, ütü...

5-11 MART 2025 ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

Hızlı ve Kolay Manikür - 89 TL
Lip Balm Çeşitleri - 79,90 TL
Mascara - 229 TL

Çantalı Hediye Set - 349 TL
Deodorant Çeşitleri - 159 TL
Şampuan - 175 TL
Göz Makyaj Temizleyici - 89 TL
Katlanır Makyaj Fırça Seti - 149 TL
Kağıt Yüz Maskesi - 49,90 TL