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Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 07:21

Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 sorgulama || Total ve AB reyting sıralamasına göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 araştırılıyor. Dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar arasındaki kıyasıya reyting mücadelesini kimin kazandığı merak ediliyor. Gündüz ve gece kuşağında yer alan birbirinden iddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. Peki, 5 Ağustos 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte zirvenin sahibi...

Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 sorgulama || Total ve AB reyting sıralamasına göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

5 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Dün seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların reyting savaşı sona erdi. Güçlü yapımların Total, AB, ABC1 sıralamaları medyayı yakından takip edenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte, dün akşamın reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 sorgulama || Total ve AB reyting sıralamasına göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

5 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 5 Ağustos reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 sorgulama || Total ve AB reyting sıralamasına göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

5 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

5 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 sorgulama || Total ve AB reyting sıralamasına göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?
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