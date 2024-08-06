Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 sorgulama || Total ve AB reyting sıralamasına göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

5 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Dün seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların reyting savaşı sona erdi. Güçlü yapımların Total, AB, ABC1 sıralamaları medyayı yakından takip edenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte, dün akşamın reyting sonuçları...