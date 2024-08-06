Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
07:21
Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 sorgulama || Total ve AB reyting sıralamasına göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?
Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024 araştırılıyor. Dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar arasındaki kıyasıya reyting mücadelesini kimin kazandığı merak ediliyor. Gündüz ve gece kuşağında yer alan birbirinden iddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. Peki, 5 Ağustos 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte zirvenin sahibi...