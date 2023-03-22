Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

Dünün reytingleri her zaman olduğu gibi dikkat çekti. Her hafta Salı günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların takipçileri tarafından araştırılıyor. Dünün TV yayın akışında Çöp Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı gibi yapımlar yer aldı. Peki, 22 Mart 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, reyting sıralaması tablosu…