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Haberler Yaşam Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 07:34

Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

Salı günü yapımlarının ardından Reyting sonuçları araştırmaları sabah saatleriyle beraber özellikle diziseverler tarafından başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Medya gündeminin takipçileri bu noktada dizi ve programların reytinglerdeki sıralamalarını "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularıyla merak ediyor. İşte 21 Mart 2023 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

Dünün reytingleri her zaman olduğu gibi dikkat çekti. Her hafta Salı günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların takipçileri tarafından araştırılıyor. Dünün TV yayın akışında Çöp Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı gibi yapımlar yer aldı. Peki, 22 Mart 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, reyting sıralaması tablosu…

Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

21 MART SALI TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yerli Dizi Tekrar
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Aile
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kardeşlerim
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai

Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:30 Vuslat
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Adını Sen Koy
14:20 Seksenler
16:50 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
23:50 Veysel (Yerli Sinema)
01:00 Teşkilat
03:40 Yunus Emre
05:10 Kapanış

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