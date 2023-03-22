Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 21 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

Salı günü yapımlarının ardından Reyting sonuçları araştırmaları sabah saatleriyle beraber özellikle diziseverler tarafından başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Medya gündeminin takipçileri bu noktada dizi ve programların reytinglerdeki sıralamalarını "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularıyla merak ediyor. İşte 21 Mart 2023 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...