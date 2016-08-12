Ünlü işadamının eşi de gözaltına alındı

Gözaltı kararı bulunanlar ve ev ile işyerlerinde arama yapılanlar arasında halen yurt dışında olan Ak Parti'den iki dönem milletvekilliği yaptıktan sonra 17-25 aralık operasyonu sonrası istifa ederek bağımsız kalan eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Ak Parti eski il başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı ve İngiltere Kayseri Fahri Konsolosu Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Erciyes Üniversitesi'nde doçent olarak görev yaptıktan sonra Fatih Üniversitesi Rektörlüğü yapan ve FETÖ soruşturmaları başlamadan önce yurt dışına kaçan, örgütün Türkiye'deki en önemli isimlerinden Prof. Şerif Ali Tekalan yer alıyor. 15'i kadın 120 işadamı ve siyasi FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, mali destek sağlamakla suçlanıyor.

BOYDAK'IN EŞİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın eşi Müjgan Boydak da gözaltına alındı.

9'U YURT DIŞINDA

Şüphelilerden eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 9'unun yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 111 kişi için gözaltı işlemi yapılırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramada bilgisayar ve dokümanlara el konularak, imajları alındı. Şüpheliler gruplar halinde sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmeye başlandı.

GÖZALTI VE YAKALAMA KARARI BULUNAN 120 KİŞİ

Kayseri'de işadamları ve siyasilere yönelik operasyonda haklarında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılan kişilerin isimleri şöyle:

Abdulkadir Şenkalp, Abdullah Eraslan, Abdurrahman Haskaraman, Adil Kanatlı, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Mercan, Ahmet Öksüzkaya, Ahmet Özkemah, Ahmet Özyıldırım, Ahmet Şahin, Ali Çelebi, Ali Ergin, Ali Ezinç, Arslan Erenler, Aytekin Yılmaz, Bahri Coşkun, Bülent Ünsal, Cemal Bozkurt, Cengiz Sazak, Cüneyt Gazezoğlu, Ebru Boydak, Ekrem Horozoğlu, Elif Bozdağ, Elif Cindoruk, Emir Özyürek, Erhan Topçuhasanoğlu, Ersin Kıranatlıoğlu, Ertuğrul Topçuhasanoğlu, Fatih Alpanslan, Fatih Setenci, Fatih Somyürek, Fatih Sultan Yavuz, Ferhat Akmermer, Galip Girgin, Hacı Ali Küçükşahin, İbrahim Oybak, Hacı Mermet Özrendeci, Halil İbrahim Taşçı, Halit Suvar, Hamdi Kasapoğlu, Hamit Kıranatlı, Mükremin Türkmen, Handan Kilci, Hasan Cabbar, Hasan Sümerli, Hikmet Çetin, Hürmet Sınağ, Hüsamettin Keçeli, Hüseyin Akbulut, Hüseyin Cindoruk, İbrahim Hakkı Livçapar, İkbal Bayatlıgil, İlhan Niyazioğlu, İmran Kıranatlı, İsmail Külahlı, İsmail Rüştü Talhaoğlu, Saffet Baktır, Kamil Gülaydın, Kamil Köksal, Veysel Çiftçi, Kenan Akbulut, Mahmut Hiçyılmaz, Akif Ulubaş, Mehmet Arı, Mehmet Aytemur, Mehmet Doğançay, Faruk Postaağası, Süleyman Gürkök, Mehmet Kıranatlıoğlu, Mehmet Kıranatlı, Menmet Solak, Mehmet Şahankaya, Mehmet Uçarkuş, Mehmet Alemdar, Meral Boydak, Meral Candan, Mesut Haskahveci, Metin Filiz, Mevlüt Yoldaş, Murat Yerlikan, Musa Birdal, Enes Haskahraman, Mustafa Kırman, Mustafa Okandan, Mustafa Özkarakaya, Mustafa Özkeçeci, Mustafa Özlütürk, Mustafa Salın, Mustafa Şahin Gökalp, Mustafa Yılmaz, Müjgan Boydak, Nail Güngör, Mehmet Çeken, Nuh Mehmet Saçmacı, Nuray Birdal, Nurettin Okandan, Orhan Topçuhasanoğlu, Osman Köseoğlu, Ömer Dengiz, Recep Çetinkaya, Recep İmre, Recep Özrendeci, Rıfat Yelkenoğlu, Saadet Yalçın, Burhan Peker, Servet Şahin, Sevim Yücel, Seyit Sevgin, Suat Özsoy, Suat Somyürek, Şaban Hasçalık, Şafak Altınay, Şerif Ali Tekalan, Şule Zengin, Tahir Urfalıer, Tuba Kıranatlıoğlu, Türkan Akbulut, Ülfet Baysa ve Veyis Niyazioğlu.