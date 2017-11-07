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: 35 'cü aranıyor

İHA

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Giriş Tarihi: 7.11.2017 09:22 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 10:00
Son dakika haberi: 35 FETÖ'cü aranıyor

... merkezli 14 ilde operasyonu! Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla merkezli 14 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında içine sızmış ihraç edilen ve halen aktif subay ve astsubay rütbesindeki 35 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla merkezli 14 ili kapsayan -PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 35 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

35 FETÖ'CÜ İSİM İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ/PDY iltisakı olduğu konusunda haklarında delil elde edilen bir kısmı meslekten ihraç edilen ve bir kısmının da halen aktif görevde olduğu 35 subay ve astsubay hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.

HALEN GÖREVDE OLAN İSİMLER VAR

Muğla merkezli operasyon, Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana ve Eskişehir illerini kapsıyor.

Gözaltı kararı alınan şüphelilerin meslekten ihraç edilmiş ve halen aktif görevde olan deniz, hava ve jandarma personelini kapsadığı açıklandı.

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Son dakika haberi: 35 FETÖ'cü aranıyor
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