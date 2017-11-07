Son dakika haberi: 35 FETÖ'cü aranıyor

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla merkezli 14 ili kapsayan FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 35 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

35 FETÖ'CÜ İSİM İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ/PDY iltisakı olduğu konusunda haklarında delil elde edilen bir kısmı meslekten ihraç edilen ve bir kısmının da halen aktif görevde olduğu 35 subay ve astsubay hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.

HALEN GÖREVDE OLAN İSİMLER VAR

Muğla merkezli operasyon, Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana ve Eskişehir illerini kapsıyor.

Gözaltı kararı alınan şüphelilerin meslekten ihraç edilmiş ve halen aktif görevde olan deniz, hava ve jandarma personelini kapsadığı açıklandı.