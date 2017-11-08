MHP erken seçim konusunda son sözünü söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dün seçimlere karşı bu kadar ihtiraslı gözükmüyordu CHP; ama şu an herhalde bir yerlerden çok büyük güç alıyor ki cesaretlendi birden. Bu güç, zannederim adalet yürüyüşüne dayanıyorsa mesele yok. Ama başka yerlerden alıyorsa onu düşünmek lazım." dedi.

Türkiye ile ABD arasında vize konusundaki gelişmelere ilişkin soru üzerine Bahçeli, ABD'nin, yıllardan beri Türkiye ile ilişkilerini dost ve müttefik olarak sürdürdüğü iddiasını taşıdığını, fakat ne dostluğa ne müttefikliğe yakışmayan, sadece ABD çıkarları doğrultusunda hareket eden bir anlayışla Türkiye-ABD ilişkilerini anlamaya, kavramaya veya uygulamaya çalıştığını belirtti.

ABD'nin, süper güç, dost ve müttefik olma niteliklerini ortadan kaldıran güvensiz bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Devlet Bahçeli, "ABD'nin önce Türkiye'nin taleplerine iyi niyetli yaklaşımı olsa, ondan sonra Türk milleti gereğini yapar. Ama hala bunu yapmıyor. O bakımdan ABD'nin kendisini bir gözden geçirmesinde yarar var diye düşünüyoruz." dedi.

"MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN MHP BİR ADAY ÇIKARTACAK"

Meclis Başkanlığına MHP'nin bir aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusu üzerine ise Bahçeli, MHP'nin geçmişten bu yana Meclis Başkanlığı seçimlerinde ilkeli davrandığını ve parti içinden bir aday çıkardıklarını hatırlatarak, yine bu ilkelerine devam edeceklerini ve bir aday çıkartacaklarını bildirdi.

"BU TARTIŞMAYI YERSİZ BULUYORUM"

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör" söylemini değerlendiren Bahçeli, bu tartışmayı yersiz bulduğunu söyledi.

Bahçeli, "Yani Türkiye'de diktatör olmayı da gerekli kılacak bir durum söz konusu değil. Geçmişteki diktatör örneklerini dikkate aldığınız vakit, diktatör olma hevesi taşıyanlar da örneklerden ders çıkartıp varsa düşüncesi, hevesi vazgeçmesi lazım." dedi.

"MHP, BİR ERKEN SEÇİMDEN YANA DEĞİLDİR"

Türkiye ekonomisine karşı bir operasyon algısı veya tespiti olup olmadığı sorusu üzerine Bahçeli, yaşanan kaosu derinleştirmek için ekonomik krizi öne çıkaran yorumların her dönemde yapıldığını, şimdi de bu tür yorumlara yer verildiğini aktardı.

MHP olarak 2019 seçimlerine nasıl hazırlandıkları sorulan ise Bahçeli, kurultayın ön hazırlığı olarak ilçe kongrelerinin tamamlandığını, il olarak yapılacak 3 kongrenin kaldığını anımsatarak, MHP'nin, 18 Mart 2018 tarihinde kurultayı yapması için şartların olgunlaştığını söyledi.

CHP'nin erken seçim talebine parti görüşü olarak saygı duyduklarına dikkati çeken Bahçeli, "Ama MHP, bir erken seçimden yana değildir." dedi.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan teröre ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmelere işaret eden Bahçeli, bununla birlikte gelecekteki bir takım konuları erken tartışmaya açıp gölgelemeye veya zafiyete uğratmaya da gerek olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Dün seçimlere karşı bu kadar ihtiraslı gözükmüyordu CHP ama şu an herhalde bir yerlerden çok büyük güç alıyor ki cesaretlendi birden. Bu güç, zannederim adalet yürüyüşüne dayanıyorsa mesele yok. Ama başka yerlerden alıyorsa onu düşünmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI ÇOK AĞIR BİR BARAJ"

Yüzde 10'luk seçim barajı konusundaki düşünceleri sorulan Bahçeli, "Yüzde 10 barajı Türkiye'de çok ağır bir baraj." diyerek, geçmişte, bölücü unsurların TBMM'de temsiline imkan vermeyecek bir baraj oranı olarak yüzde 10'un devamından yana olduklarını hatırlattı.

"HÜKÜMETE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE VE TERÖRLE MÜCADELEDE TAM DESTEK VERİYORUZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifasına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, "Biz o konuda baştan beri söylüyoruz. Bir başka partinin içişleri meselesine karışamayız. Güldükleri gün yanlarında olmadığımız gibi ağladıkları gün de yanlarında olmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaretten beklentilerinin ne olduğu sorusuna Bahçeli, "Uluslararası ilişkileri güçlendirebilecek telefon diplomasisi başta olmak üzere yerinde ziyaretlerde fayda görüyorum. Çünkü karşılıklı anlatmak suretiyle Ortadoğu'daki milyonları aşan eziyeti, zulmü durdurmak lazım." karşılığını verdi.

Bu bakımdan MHP olarak, hükümete uluslararası ilişkilerde ve terörle mücadelede tam destek verdiklerini vurgulayan Bahçeli, bu desteği kimin nasıl algıladığına ise saygı duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin bugünkü şartlarında buna ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli, "Çünkü bugün böyle bir particiliğin anlamı yok. Her şeyi kendinize yonttuğunuz, her konuda parti çıkarı sağlayabilecek bir yaklaşımı kabullenmek doğru değil. O bakımdan bu ziyaretleri faydalı görüyorum." diye konuştu.