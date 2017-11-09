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Son dakika: 'da operasyonu: 101 gözaltı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 09:17 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 09:29
Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 101 gözaltı

Başkentte terör örgütü 'a yönelik son dakika operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü 'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

OPERASYONA BİN 500 POLİS KATILDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

250 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 101 gözaltı
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