Erdoğan: "Kontrollü darbe varsa artistlerinden biri sensin"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "41. Muhtarlar Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 2019 yılında yeni bir yönetim sistemine geçiyor. Buna hazır mıyız? 16 Nisan'da kabul edilen Anayasa değişikliği ile milletimiz Cumhurbaşkanlığı sistemini onayladı. Yeni yönetim sisteminde muhtarlarımızın önemli görevler üstleneceklerine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Köyden mahalle haline dönüşmek daha fazla emek vermeyi gerektirir. Bu süreçte ülkemizin yaşadığı gelişmelere uygun şekilde mahalle kavramını da yeninden tarif etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 41. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK TEK BİR DAKİKASI YOKTUR"

Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Muhtarlıklarımızı da bu sürecin dışında görmüyoruz. İnşallah el birliğiyle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Her vilayetimiz bir başka güzelliğe sahip. Bu coğrafyada kurduğumuz son devletimizin 94. yıldönümünü geçtiğimiz günlerde yaşadık. Bugün aramızda Ardahan'dan Uşak'a Sinop'tan Osmaniye'ye kadar muhtarlarımız var. Türk milletinin bir ferdi olmak demek yüz milyonlarca kardeşimizi dünyanın tüm mazlumlarını aynı yürekte bulundurmak demektir. Bunun için şair "Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan, Gönüldesin yaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" demiştir.

"HEPSİ AYNI PRİZMANIN FARKLI YÜZLERİYDİ"

Yeri geldi darbeci kılığında, yeri geldi silahlı terörist, yeri geldi ekonomik tetikçi olarak göründüler. Aslında hepsi aynı prizmanın farklı yüzleriydi. 15 Temmuz ihaneti bu sinsi niyetin artık üzeri örtülemez hali olarak karşımıza çıktı. Bu kuklalar maalesef içeridendi. Dışarıdan olanı halletmek kolay. Devletin emaneti silahları millete çeviren bu hainler Türkiye'yi teslim alacak zannetti. O gece aslanlar misali dimdik duran vatandaşlarımızın yaptıklarını kelimelerle ifade etmek yetmez.

MEHMET AKİF'İN SÖZLERİ...

Akif ne diyor? Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar. Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa, Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz! 15 Temmuz gecesi meydanlara dökülün dediğimiz zaman tereddüt etmediler. Ve onlarla meydanlarda buluştuk. F-16, helikopterler bomba yağdırıyordu. Ama halkım bunların hiçbirinden kaçmadı. Ne bu millete, annelerine babalarına. Hamdolsun akşam olmadan bu ihanet girişimi bastırıldı.

"NEREYE KADAR YAŞAYACAKSIN?"

Pensilvanya'daki, 1999 yılından beri orada kendi adeta köleleri ile beraber orada yaşıyor. Nereye kadar yaşayacaksın? Er veya geç hak yerini bulacak. Çok mazlumun ahını aldın. Bu çıkacak, seninle beraber bu zulme ortak olanlar da hesap verecek. Onun için PKK'nın nasıl inine kadar sürüyorsak, bunlarında izini inine kadar süreceğiz.

GAZİLERE YAPILAN SALDIRI!

Bu vesile ile Ankara'da gazilerimize ve ailelerine yapılan saldırıyla ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, yadigardır. Bu insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Bu şehir magandaları, bu teröristleri bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini, başımızı ellerimizin arasına alıp düşünebilmemiz lazım. Demek ki bir yerlerde yanlışımız var. Gaziliğin, şehitliğin, ezanın, bayrağın ne demek olduğunu tüm çocuklarımıza en güzel şekilde öğretmeliyiz.

"O GECE SEVİNCİNDEN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BİRBİRİNE SARILANLARI BİLİYORUZ"

Darbe girişiminden çok önce FETÖ için tabanı ibadet ortası ticaret tavanı ihanet tehşisinde bulunmuştum. Hatta 2010'dan beri hep söyledim, kimse bahane uydurmasın, bunların bankasında paralarınız varsa paralarınızı alın. Sanki bunları dememiş gibi elinde ne var ne yok oraya yatıranlar vardı. Bunca zaman söyledik, artık bilsen ne olur bilmesen ne olur. Hukukta bir kaide var: Aslında onların bunu da bilmesi gerekir. Bilmemek mazeret değil. Meydanlarda bağırdık, haykırdık. Her fırsatta örgütün karanlık yüzünü anlattım. Paralel bir çete olduklarını dile getirdik, açıkça ikaz ettik. Hem insani hem ahlaki görevimizi yerine getirdik. Şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı ve Türkiye 90 milyon vatandaşı ile FETÖ'nün eline geçseydi halimiz nice olurdu? Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda başaramadıklarını 15 Temmuz'da başarmış olmayacaklar mıydı? O gece sevincinden çığlık çığlığa birbirine sarılanları biliyoruz ama şu an paylaşmıyoruz. Uluslararası toplantılarda birileriyle paylaşıyoruz. Biz bu ülkeyi bu milleti 1 dolara satan, çukur eylemleri için emir aldıkları şerefsizlere boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Biz İstiklal Marşımızı sadece bir şiir olarak görmüyoruz. Bu alçakların yanında olanları affetmedik, affetmeyeceğiz, bu milletin geleceğine göz dikenleri hiçbir zaman affetmeyeceğiz.

"KONTROLLÜ BİR DARBE VARSA, AKTRİSLERİNDEN BİRİ SENSİN, O TANKIN İÇİNDEKİLER SANA YOL VERDİ"

MHP'nin ülkemizin menfaati olan konularda yanımızda yer almasını takdir ediyorum. Ana muhalefet partisinin FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntümü ifade etmek istiyorum. Şahsımı diktatörlükle tasvif eden bu zihniyeti halkıma özellikle ben halkıma havale ediyorum. Diktatörlüğün olduğu bir yerde öyle konuşamazsın. Ne senin genel başkanın ne de sen öyle konuşamazsın. 2019 büyük bir imtihan. Ben inanıyorum ki 2019'da Mart ve Kasım seçimlerinde halkım gereken dersi bunlara gerektiği şekilde verecektir. FETÖ yapılanması konusunda ağızlarına geleni söyleyenler bugün FETÖ'nün yol arkadaşı kesildi. FETÖ'nün dinle imanla ezanla bir ilişkisi yok, tam tersine bu yapı bir araç işte o zaman 180 derece çark ettiler. Gazetesine sahip çıktılar, söz haklarını FETÖ'nün emrine sundular. En son 15 Temmuz'a kontrollü darbe dediler. Madem kontrollü darbeydi. Niye Yeşilköy'de oturdun, tankın gitmesini niye bekledin, onlarla gidip niye anlaştın, Belediye başkanının kahvesini niye yudumladın, kontrollü bir darbe varsa aktirislerinden biri sensin, o takın içindekiler sana yol verdiler. Hani darbe olsa tankın üzerine sen çıkacaktın. Ne oldu? Sana kaçmak yakışır kaçmak, sen çıkamazsın. O günde sana yakışanı yaptın. Bu yiğit işidir, er işidir, sende o yürek yok. Kürekçi olmak başka şey yürek sahibi olmak başka şey.

Erdoğan: "Kontrollü darbe varsa artistlerinden biri sensin"

"ALLAH ŞAŞIRTMASIN ŞU HALE BAK"

Milletimizin değerleri ile bağları öylesine kopmuştu ki, CHP'li ilçe belediyesi mahalle komiteleri için yapılacak seçimde 5'te 1 oranda eşcinsel kotası koyabiliyor. Allah şaşırtmasın, şu hale bak ya. Böyle nereye savrulacağı belli olmuyor. Biz bu partinin hangi söylediğini dikkate alalım. Konuşmaya değer bulalım. Milletimizin değerlerine savaş açanlarla işimiz olmaz.