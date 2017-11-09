Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 41. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



"Muhtarlar seçilerek gelir, atanarak değil. Ülkemizde demokrasi işte bu seçimlerle boy vermeye başlamıştır.Yeni yönetim sistemimizde muhtarlarımızın yine çok önemli görev üstleneceklerine inanıyorum" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Eksik olan kaldırım taşının takibinden, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine, yüreği yanan ananın, babanın tesellisine kadar hayatın her alanında muhtarlarımızı görmemiz lazımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da gazilere yapılan saldırıya sert tepki

"ŞEHİR MAGANDALARI VE TERÖRİSTLER"

Ankara'da gazilerimize yapılan saldırı ile ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkesinin ve milletinin özgürlüğü için gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden bu insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Gazisine saldıran bu şehir magandaları, bu teröristler bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini, ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz sorgulamamız lazım. Demek ki bir yerlerde eksiğimiz, hatta yanlışımız var. Ankara'daki olayın failleri hakkında gereken işlemler yapılacak, hakettikleri cezayı da en ideal şekilde alacaklardır. Biz çocuklarımıza bu bilinci aşılamazsak benzer ayıpların önüne geçemeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bir daha benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum.

MAGANDALARDAN GAZİ VE YAKINLARINA DARP

GAZİLERE DAYAK CEZASIZ KALMADI