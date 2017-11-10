Malatya'daki darbe girişimi davasının yedinci duruşması başladı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 27'si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu, general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması öncesinde Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cezaevi nakil araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen tutuklu 12 sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

Cezaevi araçlarında bir süre bekletilen sanıklar, 10 Kasım dolayısıyla saat 09.05'teki saygı duruşunun sona ermesinin ardından duruşmanın görüleceği salona alındı.

KEFENLİ VE URGANLI PROTESTO

Bu arada, ellerindeki ve üzerilerine sardıkları Türk bayraklarıyla salonun girişinde toplanan kalabalık grup, FETÖ aleyhine slogan atarak sanıkları protesto etti.

Cansız mankeni kefene sarıp başına FETÖ elebaşının fotoğrafını asan ve boynuna urgan dolayan grup, cezaevi nakil araçlarından indirilen sanıklara tepki gösterdi.

Salona götürüldükleri sırada sanıklara doğru urgan atıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

Dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Huduti'nin SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldığı duruşmada tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Duruşmayı AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile çok sayıda vatandaş takip ediyor.

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 72 sanık, mahkeme huzurunda savunma yaptı.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede Huduti "bir numaralı sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.