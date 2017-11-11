Atatürk’ü faşistlerin elinden kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan
dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Atatürk'ün vefatının 79. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni'ne katıldı. Törende Atatürk'ün sevdiği şarkılardan mini bir konser düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 79. yıldönümünde Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü rahmetle yad ediyoruz" diyerek başladığı konuşmasında özetle şöyle dedi:
Tek parti CHP
'si döneminde, tarihimizin bu önemli kurucu liderinin ismi öylesine istismar edilmiştir ki, milletimizin gönlündeki Atatürk ile sonradan kavramsallaştırılan Atatürkçülük arasında çok büyük bir fark ortaya çıkmıştır.
MİLLETİMİZİN SIKINTISI YOK
Milletimizin, Gazi'ye hürmeti sonsuz. Milletimizin, Mustafa'ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal'le de en küçük bir sorunu bulunmuyor. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği 'Atatürk' konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığını gayet iyi biliyoruz. Peki buna rağmen ne için böyle bir tartışma hep süregelmiştir? Bunun cevabı darbecilerin, cuntacıların, vesayet odaklarının, ülkenin tarihine, milletin değerlerine düşmanlık eden kesimlerin kendilerini 'Atatürkçülük' kılıfı altında gizlemeye çalışmış olmasıdır.
CHP'nin, Atatürk'le ilişkisi 10 Kasım 1938'de tamamen kesilmiştir. Paradan Atatürk'ün resmini kaldırıp İnönü'yü koydular. İşte bu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Bugünkü CHP de malum şimdiki başında bulunan zatın CHP'sidir. Böyle bir partiyle, Atatürk arasında ilişki kurmak Gazi'ye yönelik en büyük bühtandır.
Kurtuluş Savaşımız milletimizin topyekün kıyamının adıdır. Böyle bir mücadeleye liderlik eden ismin, milletin gönlünde en kıymetli yere sahip olması kadar tabii bir şey yoktur. Şimdi birileri çıkmış biz Atatürk'e Atatürk dedik diye senaryo yazıyor. Cumhuriyetimizin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ise, bizim bunu ifade etmemizden daha tabii ne olabilir? Ülkemizin ve milletimizin bu önemli değerini darbecilerin, vesayetçilerin, ruhu faşist söylemi Marksist, marjinal çevrelerin tekeline mi bırakacağız? Elbette herkes gibi Atatürk de eleştirilebilir. Yüce Allah dışında hiçbir güç layüsel değildir. Ancak eleştirmek başkadır, hakkı teslim etmek başkadır. Atatürk'ün ailesini de hedef alacak şekilde ve hakaretamiz bir tarzda ortaya konan ifadeleri doğru bulmayız.
Biz Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi olarak kendisinin hakkını, milletimizin huzurunda teslim etmeyi bir görev telakki ediyoruz. 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize, en büyük hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma mirasına sahip çıkarak, aslında Atatürk'ü ve hatırasını işte bu istismarcıların zulmünden de kurtarıyoruz. CHP gibi amorf bir partinin Atatürk'ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz. Hele hele Atatürk'ün özelikle bunların o zihinsel fetişizmine kurban edilmesine de hiç rıza göstermeyeceğiz. Onu Kurtuluş Savaşımızın Gazisi, milletimizin Mustafa Kemal'i, Cumhuriyetimizin Atatürk'ü olarak tüm yönleriyle anlayacağız ve anlatacağız. Bundan kimsenin rahatsız olmaması, ülkemizin bu olgunluğa ulaşmasından dolayı memnuniyet duyması gerekir.
MİSAK-I MİLLİ VURGUSU
"Biz
Kurtuluş Savaşımıza başlarken ilan ettiğimiz Misak-ı Millimize dahi sahip çıkamadık. İşte şimdi Suriye'de, Irak'taki gelişmelerde zaman zaman dikkat ederseniz bir şeyi dillendiriyorum. Nedir o? 'Biz Misak-ı Millimize yeniden sahip çıkmak zorundayız' diyorum. İşte Fırat Kalkanı Harekatı budur. Şu anda İdlib'te yapılmakta olan budur. Açıklıyorum, Afrin'de yapılmakta olan da budur.
IRKÇILIĞA GEREK YOK
Bölgemizi ateşe ve acıya boğarak adeta dilim dilim bölenlerin, ülkemizi de ayın sürece dahil etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Yeter ki kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutalım. Birbirimizi Allah için sevelim, Yaradan'dan ötürü sevelim. Irkçılığa, kavmiyetçiliğe gerek yok. Matruşka gibi açtıkça içinden sürekli yeni figürlerin çıktığı bu düzeni eninde sonunda bozacağız.
İFŞA OLDULAR
Son dönemde Demokrat görünümlü faşistler ifşa oldu. Hak, hukuk makyajlı tezgahları ifşa oldu. devletin tüm kurumlarına, toplumun tüm yapılarına yerleştirilen hainler ifşa oldu. terör kuşatmasının amacı ve aktörleri ifşa oldu. Bunca oyunu bozan Türkiye'nin önünde artık bambaşka hamdolsun imkanlar, bambaşka ufuklar vardır. Şimdi önümüzde geçmemiz gereken bir imtihan daha var. O da 2019 seçimlerini kazasız belasız geçirmektir.