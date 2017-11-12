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'dan 'uzaktan kumandalı' hainlik

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 10:39
PKK'dan 'uzaktan kumandalı' hainlik

, ’ın Suriye ve Irak’taki ‘havadan terör’ taktiğini örnek aldı. Doğubayazıt kırsalında dün ilk kez bomba yüklü PKK drone’u ele geçirildi.

'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda dün terör örgütü 'nın taktik bombalı 'drone'u düşürüldü. Komandoların etkisiz hale getirdiği drone üzerinde yer alan düzeneğin içerisine yerleştirilen el bombasının pimini çekmek için ayrı bir motorunun olduğu görüldü. Düşürülen drone'nin tüfek bombası, havan mermisi ile el bombası taşımaya müsait 300 metre uzaktan kontrol edilebilen ve kameralı Çin malı olduğu belirlendi.
Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda da terör örgütü , Türk askerlerine karşı bu silahı kullanmıştı.

'TENDÜREK'TE OPERASYON SÜRÜYOR'

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar ise sürüyor. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor.

300 METRE UZAKTAN
Ağrı Doğubayazıt'taki operasyonda tüfek bombası, havan mermisi ile el bombası taşımaya müsait 300 metre uzaktan kontrol edilebilen ve kameralı Çin malı bir PKK drone'u ele geçirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere şok!

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PKK'dan 'uzaktan kumandalı' hainlik
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