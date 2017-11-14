e-Devlet'te yeni dönem!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kullanıcı sayısı 35 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını belirterek, bilişim okur yazarlığı olmayan veya engelli vatandaşların, ilk olarak Ankara'da kurulacak "Tek Durak Hizmet Noktası"ndan kamu hizmetini elektronik ortamda alabileceklerini bildirdi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Aralık 2008'de 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı kurum sayısının 362, verilen hizmet sayısının ise 2 bin 346, aylık ortalama işlem sayısının 120 milyon, aylık ortalama giriş sayısının 42 milyon olduğunu anlattı.

e-Devlet konusunda çok önemli mesafe aldıklarını belirten Arslan, "Kullanıcı sayısı 35 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda, adınıza şirket kurulup kurulmadığının belirlenmesinden üniversite sınav kaydına, patent başvurusundan ikametgaha kadar birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılıyor" dedi.

Kamu hizmetlerinin dijital ortama aktarılarak e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıcılara bütünleşik bir yapıda sunulması için 2016 - 2019 E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nı yayınladıklarını aktaran Arslan, "Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik yazışma süreçlerine geçmesi ve bu geçişle hem zaman tasarrufu hem maliyet tasarrufu sağlaması adına çok önemli bir mesafe katettik. Tüm belediyeler, İçişleri Bakanlığı Bulut Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne entegre olacak. Başbakanlık genelgesi ile kurumların e-Devlet Kapısı'nı kullanmasını teşvik ediyoruz. Böylece hem zaman tasarrufu sağlanacak hem de vatandaşlarımız yorulmayacak." ifadelerini kullandı.

"Hizmet dökümü ilk sırada"

Bu yıl e-Devlet Kapısı üzerinden en sık kullanılan hizmetler arasında 120 milyonun üzerinde görüntülemeyle "4A hizmet dökümü"nün (Sosyal Güvenlik Kurumu) ilk sırada yer aldığını anlatan Arslan, "Bunu yaklaşık 80 milyon görüntülemeyle 'mahkeme dava dosyası sorgulama' (Adalet Bakanlığı) ve 60 milyon görüntüleme ile 'vergi borcu sorgulama' (Gelir İdaresi Başkanlığı) takip etti. Mobil hat, trafik cezası, e-bordro, hava tahmini, tapu bilgileri, günlük döviz kurları, trafik cezası, öğrenci belgesi, yurt içi seçmen kaydı ve IMEI sorgulama işlemleri 2017'de vatandaşların en fazla faydalandığı hizmetler arasında yer aldı." diye konuştu.

Arslan, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, üniversite kaydı, ikametgah gibi belgelerin yanı sıra vatandaşların adlarına şirket kurulup kurulmadığı, kaç cep telefonu hattının bulunduğu, patent başvurusu gibi birçok işlemin anlık gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Yeni hizmet

e-Devlet Kapısı kapsamında "Tek Durak Hizmet Noktası" adlı yeni bir hizmet vermeye başlayacaklarına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Burada da amacımız şu, e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu kadar yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince bilişim okur yazarlığı olmayan veya engelli vatandaşımıza ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçladığımız bu tip merkezler kuracağız. O tip insanlarımız gelecek, buradan direkt bizim elemanlarımız marifetiyle hizmetini alabilecek. Pilot uygulama olarak da önümüzdeki yıl Ankara'dan bunu başlatacağız. Bu da küçük gibi gözükmekle birlikte çok önemli bir iş görecek."

"Veri trafiği en yüksek seviyede korunuyor"

Arslan, vatandaşların kimlik doğrulama yaparak erişebildiği ve yalnızca kendine ait verileri görebildiği e-Devlet Kapısı'nda süreçlerin bilgi güvenliği ve alt politikaları çerçevesinde işletildiğine dikkati çekerek, kurumların kendi verilerini sunarken ve diğer kurumlarla paylaşırken aldığı güvenlik önlemlerinin yanı sıra e-Devlet Kapısı tarafından da etkin koruma sağlandığını kaydetti.

Sistemdeki bilgiler anlık alınıp gösterildiği için kurumlarla e-Devlet Kapısı sistemleri arasındaki veri trafiğinin mümkün olan en yüksek seviyede korunduğunu ifade eden Arslan, verinin dışarı sızmasının, başkası tarafından izlenmesinin veya iletişim sırasında değiştirilmesinin mümkün olmadığı sistemin, 7 gün 24 saat esasına göre izlendiğini ve sıra dışı olaylara anında müdahale edildiğini bildirdi.