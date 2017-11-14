Son dakika: Akıncı Üssü davasına sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

FETÖ'CÜ PİLOT BURAK KURU DA HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Duruşmada savunması alınan sanık eski kursiyer pilot teğmen Burak Kuru, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Akıncı Üssünde filo komutanının emriyle bulunduğunu savunan Kuru, darbe girişimi toplantılarına katılmadığını ileri sürdü.

"EMİRLE TELSİZLERİ ŞARJ ETTİM"

Terörle Mücadele Harekatı (TMH) yapılacağının belirtildiğini söyleyen Kuru, emirle telsizleri şarj ettiğini kaydetti.

Darbe girişimine katılmadığı ve kanunsuz bir emir almadığını iddia eden Kuru, üsten sabah saatlerinde çıktıktan sonra ilgili komutanına yoklama verdiğini, göreve döndüğünde tutuklandığını anlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

Savunmasının ardından sanığa 143. Filo koridorundaki güvenlik kamerası görüntüleri izlettirildi. Genellikle kursiyerlerin gidip geldiği ve sanıklardan eski Filo komutanı Hakan Evrim'in odasının bulunduğu koridoru çeken kamera kayıtlarında, sanıklardan Bilal Akyüz, Kubilay Selçuk, sivil imamlar Harun Biniş ve Kemal Batmaz da görülüyor. Kursiyer pilotların sandıkla telsizleri taşıdıkları da görüntülere yansıyor.

Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından sanık savunmalarıyla devam edilecek.