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Son dakika: Milletvekili hakkında yakalama kararı!

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 16:54
Son dakika: HDP Batman Milletvekili hakkında yakalama kararı!

’da 2014 yılında iki ayrı yürüyüşe katıldığı iddiasıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılan ve bugün 4. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşması olan Batman Milletvekili Başaran hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'da 2014 yılında iki ayrı yürüyüşe katıldığı iddiasıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılan ve bugün 4. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşması olan Batman Milletvekili Başaran hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Sabah saatlerinde 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 dosyası bulunan Başaran duruşmaya katılmazken avukatları hazır bulundu. 2014 yılında Batman'da iki yürüyüşe katıldığı iddiasıyla HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a dava açıldığını belirten Ayşe Acar Başaran'ın avukatı Özgür Başaran, vekile yargılandığı iki ayrı dosyadan yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.

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Son dakika: HDP Batman Milletvekili hakkında yakalama kararı!
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