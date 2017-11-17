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Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! "Son 10-15 yılda..."

Giriş Tarihi: 17.11.2017 14:46 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 14:52
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! Son 10-15 yılda...

Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD’nin başta ve olmak üzere rakipleri üzerindeki askeri üstünlüğü kaybettiğini belirtti.

Massachusetts'teki Tufts Üniversitesi'nde konuşan Dunford, , ve diğer ülkelerinin 'nin savaş yöntemlerini inceleyerek kendi imkan ve stratejilerini Washington'un üstünlüğünü minimuma indirgeyecek biçimde geliştirdiğini vurguladı.

'ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ'

Dunford, ''Örnek olarak Avrupa'daki deniz kuvvetleri ittifakını alırsak Rusya, Transatlantik bağların bizim için kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme açısından çok önemli olduğunu anlıyor'' dedi.

Dunford, ''Son 10-15 yılda üstünlüğümüz daha muğlak hale geldi. Üstünlüğümüz artık eskisi kadar büyük değil'' diye ekledi.

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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! "Son 10-15 yılda..."
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