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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları ile görüşecek

Giriş Tarihi: 17.11.2017 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'da il belediye başkanları ile parti genel merkezinde görüşecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları ile görüşecek
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