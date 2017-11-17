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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları ile görüşecek
Giriş Tarihi: 17.11.2017
15:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'da il belediye başkanları ile parti genel merkezinde görüşecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları ile görüşecek
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