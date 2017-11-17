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'da 2 ton 750 kilo ele geçirildi

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 10:49
Van'da 2 ton 750 kilo EYP ele geçirildi

'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu terör örgütüne ait 2 ton 750 kilo ele geçirildi. Olası bir facianın önüne geçen polis, EYP'leri güvenlik önlemleri altında iş makinesini tarafından açılan çukura gömerek imha etti.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi dağlık alanına BTÖ mensuplarınca ve mühimmat gömüldüğü bilgisi alındığı belirtildi.

2 TON 750 KİLO EYP ELE GEÇTİ

Bu bilgiler doğrultusunda bahse konu adrese operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, "Terörle Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Özel Harekat Şube ve Bomba İmha Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonel çalışmalarda 150 kilogramlık 15 adet sanayi tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 2 ton EYP, 50 kilogramlık 15 adet mutfak tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 750 kilo EYP, 1 adet obüs topu mermisi, 1 adet patlamış obüs topu mermisi içerisine hazırlanmış madde ele geçirildi. Patlayıcılar gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yerinde imha edildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Van'da 2 ton 750 kilo EYP ele geçirildi
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