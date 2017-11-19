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Başbakan Yardımcısı 'dan flaş Rıza Zarraf açıklaması

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 15:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 16:06
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş Rıza Zarraf açıklaması

Başbakan Yardımcısı : "Son günlerde ABD’de devam eden bir dava da bizim ana gündemlerimizden biri haline ağırlıklı şekilde gelmeye başladı. O da nedir? O da şu Rıza Zarraf üzerinden yürütülen soruşturma ve açılan dava. Buradan çok net bir şekilde söylüyorum; bu dava siyasi bir davadır, hukuksal hiçbir altyapısı ve dayanağı yoktur. FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık sürecinde Türkiye’de yapmak isteyip de başaramadığı, başarısız hukuk darbesi girişiminin ABD üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülmesinden başka bir şey değildir"

Ayrıntılar geliyor...

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş Rıza Zarraf açıklaması
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