Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş Rıza Zarraf açıklaması

Giriş Tarihi: 19.11.2017 15:59Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 16:06
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Son günlerde ABD’de devam eden bir dava da bizim ana gündemlerimizden biri haline ağırlıklı şekilde gelmeye başladı. O da nedir? O da şu Rıza Zarraf üzerinden yürütülen soruşturma ve açılan dava. Buradan çok net bir şekilde söylüyorum; bu dava siyasi bir davadır, hukuksal hiçbir altyapısı ve dayanağı yoktur. FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık sürecinde Türkiye’de yapmak isteyip de başaramadığı, başarısız hukuk darbesi girişiminin ABD üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülmesinden başka bir şey değildir"