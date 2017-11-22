Son dakika: Trabzon'da yakalanan DEAŞ'lıların sorgusunda şok detaylar ortaya çıktı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) 10 Kasım tedbirleri kapsamında Sürmene ilçesinde gözaltına aldığı 9 DEAŞ şüphelisinden 3'ü sabah çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6'sı ise Adli Kontrol şartı ile serbest kalırken, TEM ekipleri şok edici detaylara ulaştı.

BOMBA DÜZENEKLERİNİN NASIL YAPILDIĞI BİLGİSİ İÇEREN DÖKÜMANLAR BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Terörle Mücadele Şube ekipleri Sürmene ilçesinde 9 Kasım'da 9 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularıan 9 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar, insansız hava aracı (Drone) ve cep telefonunda inceleme yapıldı. Bu incelemelerde ise 9 kişiden 3'nün evinde 'el yapımı patlayıcı, bomba düzeneği yapımı ve terör saldırısı nasıl yapılır?' bilgilerini içeren dokümanlara rastlandı.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLDUKLARINI İTİRAF ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü'nde 13 gün süren sorgulama sonrasında DEAŞ şüphelisi 9 kişiden 3'ü sabah Trabzon Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan 3 şüphelinin ise Suriye Rakka'da bulunan DEAŞ'ın üst düzey yetkilileri ile görüştükleri ve her an eylem hazırlığı içerisinde olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

RAKKA'DAN EYLEM İÇİN EMİR BEKLEMİŞLER

DEAŞ örgütü üyesi olan 3 şüphelinin Rakka'dan emir gelmesini bekledikleri ancak eylem emri gelmeyince bir eyleme kalkışmadıkları belirtildi. Öte yandan şahısların daha önce Suriye'deki bağlantılarının kopması sonrasında Rakka'ya gitmeye çalıştıkları fakat Hatay'dan geçemedikleri bilgisine de ulaşıldı.

İSTANBUL'DA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARA ULAŞILDI

TEM ekipleri, yapmış oldukları çalışmada şüphelilerin dijital verilerinden İstanbul'da çekilmiş bir kısım fotoğraf ve benzeri dokümanlara da ulaşıldı. Sorgu sırasında TEM ekipleri; Şüphelilere "bu fotoğrafları neden çektiniz?" sorusuna ise "İstanbul ilinde turistlik amaçlı bulunduk" cevabını verdikleri kaydedildi.