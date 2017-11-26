YPG'lilerde Trump şoku!

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Lamı cimi yok.

Trump'ın kararı Suriye'den çekilmenin diğer adıdır.

Sorosçuların, "Plansız ayrılmak Şam, Tahran ve Moskova için zaferdir" tespitlerine çok kızan Savunma Bakanı James Mattis, Cenevre süreci bitene kadar Esad'dan bazı tavizler koparmak amacıyla 2 bin asker bulunduracaklarını ve YPG'yi 'taşeron olarak' kullanacaklarının altını çiziyor.

Geçen hafta bazı ABD'li yetkililer de, "YPG bölgelerinde Tahran ve Şam'ın etkisini kırmayı planladıklarını" açıklamıştı.

Ancak Trump'ın 2019'a kadar Suriye'den tamamen çekilmeyi öngören bazı taslaklar üzerinde çalıştığı da herkesin malumu.

***

Trump'ın kararıyla ilgili en sağlıklı tespiti 2008 ila 2010 yılları arasında Ankara'da bulunan ABD'li elçi James Jeffrey yaptı.

Eski büyükelçi, "DEAŞ ile konvansiyonel savaş bitti. Şimdi daha büyük bir stratejinin başarısı için çalışıyoruz. Fakat bunu da Türkiye olmadan başaramayız. Eğer Suriye'de kalmak istiyorsak, Türkiye ile ilişkilerimizi onarmalıyız" diyor.

Görünen köy kılavuz istemez.

Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'yi karşısına alan ABD'nin Suriye'de ve bölgede tutunması zaten çok zordu.

Bu bağlamda Trump'ın verdiği YPG hükmü, ABD için bir 'beyaz bayrak'tır.

CIA'den sonra Pentagon'un da Suriye'de havlu attığının ilanıdır.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN