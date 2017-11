FETÖ'yü etkin pişmanlık korkusu sardı!

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Ö.B, itirafçıların sayısının artması nedeniyle örgütte adeta panik havası yaşandığını anlattı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan ve örgütün deşifre olmasına yönelik önemli bilgiler verdiği için tutuksuz yargılanan eski astsubay Ö.B, mahkemeye sunduğu dilekçede darbe girişiminden sonra herkesin örgüt hakkında bildiklerini anlatması gerektiğini aktardı.

"ÜZERİME YÜRÜDÜLER"

Cezaevindeki "koğuş abileri"nin etkin pişmanlıktan yararlanmayı düşündüğü için kendisine hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Ö.B, bu kişilerin Ü.K, İ.H.S. ve İ.H.P. olduğunu öne sürerek, "(Senin gibiler yüzünden FETÖ'nün terör örgütü olduğu ispatlanıyor) dediler hatta Ü.K, 'soruları alırken iyiydi, şimdi onları kötülüyorsun' dedi. Bu söylediklerinden de soruların verildiğini itiraf etmiş oldu. Son olarak üzerime yürüdüler, bunun üzerine koğuşumu değiştirdiler." dedi.

Örgütün cezaevlerindeki üyeleriyle dolaylı olarak irtibatlı olduğunu kaydeden Ö.B, şu bilgileri verdi:

"Kek, çikolata gibi yiyeceklerin içerisinde mektup, not kağıdı gibi yazıları dışarıya ulaştırabiliyorlar hatta avludan avluya haberleşebiliyorlar. Genelde 'koğuş abileri' her hafta revire çıkmakta. İçeride yatanlara ümit aşılama ve etkin pişmanlıktan faydalanmamalarını sağlama gibi konular hakkında konuşuyorlar. Cezaevlerinde artan etkin pişmanlıklar nedeniyle rahatsızlar. Etkin pişmanlıkların önüne geçmek için her türlü yalanı söylüyorlar. 'Koğuş abisi' olarak hissettiğim M.B. ve R.T, cezaevlerindeki sanıklara 'bir gün devir dönecek her şey tersine dönecek, dünyayı yöneteceksiniz' gibi konuşmalar yapıyorlar. Tek dertleri tahliye olmaktı. İsmini belirttiğim kişiler, tahliye olmaları halinde yurt dışına kaçmak ya da saklanmak gerektiğini söylüyorlardı."

FETÖ'nün tamamen bitirilmesi gerektiğini ve bu nedenle bütün bildiklerini anlattığını belirten Ö.B, dilekçesinde, "Çevremdeki herkesi etkin pişmanlıktan yararlanmaya teşvik ettim. Koğuşumdaki 4 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı. Anadolu insanını kanını emen bu hain terör örgütünün tamamen yok edilmesini bütün samimiyetimle istiyorum." ifadelerini kullandı.