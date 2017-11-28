Son dakika: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'e kötü haber!

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, firari eski savcı Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı.

BURSA'DA YAŞAYAN CEMAL YAVAŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, firari eski savcı Öz'ün Bursa'da yaşayan kayınbiraderi Cemal Yavaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.

ZEKERİYA ÖZ, FİRAR ETMEDEN ÖNCE...

Ekipler, zanlıya ait adreste arama yaptı. Zekeriye Öz'ün, firar etmeden önce sık sık Yavaş'a ait iş yerinde örgütle ilgili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.