CHP’de FETÖ bombası! Barış Yarkadaş böyle ele vermiş!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın 2013 yılında CHP'li bazı yöneticilerin Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkili olduklarına dair attığı tweetler ortaya çıktı.

YARKADAŞ'TAN CHP'LİLERE 'FETO' ELEŞTİRİSİ!

Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 13 Mart 2013 tarihinde attığı mesajda, "Fethullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı…" ifadesini kullandığı belirlendi.

Yarkadaş'ın bu mesajı paylaştığı dönemde CHP'li bir heyetin Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş adamları yapılanması TUSKON ile Washington'a gitmişti. TUSKON ile Washington'a gidip Fetullahçı örgüt imamları ile görüşen heyetin içerisinde Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan ile Faik Tunay, Engin Özkoç, Ali Demirçalı bulunuyordu. CHP'liler FETÖ'cülerle Türk-Amerikan Konvansiyonu toplantısına katılmışlardı. Yarkadaş'ın bu heyetteki kişileri kastettiği zannediliyor.

TEKİN'E O TELEFONU SORDU

Barış Yarkadaş 25 Ekim 2013 günü ise bu kez CHP'nin önemli ismi Gürsel Tekin hakkında bir tweet atmış. Söz konusu tweette "Gürsel Tekin'e o telefonu sorduk: 'Fethullah Gülen de annem için aramıştı'" ifadelerinin kullanılması dikkat çekiyor. Mesajda aynı zamanda bir link paylaşılıyor. Yarkadaş'ın o dönem sahibi olduğu Gerçek Gündem internet sitesinden bir haberi içeren linke şu an ulaşılamaması dikkat çekiyor. Linke tıklandığında anasayfaya yönlendirme yapılıyor.

Haberin içeriğinin Gürsel Tekin'in 2013 yılında Fetullah Gülen'i aradığının ortaya çıkması ardından görüşmenin ayrıntısına ilişkin görüşünün sorulmasını içerdiği sanılıyor. Gürsel Tekin o dönem FETÖ elebaşı ile görüşmesine ilişkin, "Sadece bir geçmiş olsun telefonu. Hoca Efendi rahatsızdı biliyorsunuz. Geçmiş olsun diye aradım kendisine şifa diledim. Bu neden bir tartışma konusu oldu doğrusu şaşırıyorum. Galiba insanlıklarımızı da kaybetmişiz" demişti.

Bilindiği gibi Barış Yarkadaş 2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kurmuştu. Yıllarca CHP'ye yakın bu internet sitesini işleten ve partiden reklam alan Yarkadaş, 7 Haziran 2015 seçimleri ardından ilk kez CHP İstanbul Milletvekili seçilmiş, 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde yeniden CHP'den milletvekili olmuştu.