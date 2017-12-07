Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan restine Yunanistan sessiz kaldı ses CHP'den geldi

İŞTE PROFESÖR DOKTOR EBUBEKİR SOFUOĞLU'NUN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR...

Türkiye'de yaşan Rum azınlıklar dini liderlerini seçebilirken Yunanistan'da yaşayan Türkler baş müftülerini seçemiyor ve devlet istediği kişiyi atıyor. Lozan Anlaşması'na göre Türklerin de dini liderlerini seçebilme hakkı var.

TÜRKİYE ANLAŞMADAN DOĞAN HAKKINI TALEP ETMEKTE

Şimdiye kadar lokal birkaç tepki dışında kimse Yunan makamlarına bu haksızlığı iletmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da hem de Yunan Cumhurbaşkanı'nın yanında Batı Trakyalı Türklerin haklarını savunmuştur. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır, Türkiye anlaşmadan doğan hakları talep etmekte olmayan bir hak talebimiz yok.

ERDOĞAN YUNANİSTAN'A İTİRAZ ETTİ SES CHP'DEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakya'daki Türklerin Lozan'dan doğan haklarını savundu ses Yunanistan'dan değil de CHP'den geldi. Ne yazık ki Lozan bunları kutsalıdır. Bilmiyorsanız açın Lozan'ı okuyun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Lozan'da çok ciddi boşluklar var.

ANLAŞMA NE GEREKTİRİYORSA O UYGULANSIN

Yunanistan anlaşmadan doğan haklarımızı yerine getirmeli Türkiye'de bu konuda tek yürek olmalı. Yeni bir şey üretmiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir şey söylemiyor anlaşma ne gerektiriyorsa o uygulansın. Yakın zamana kadar Batı Trakya'nın giriş çıkışlarda noktası vardı, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de bu konuda da mücadele ederek, kontrollerin azaltmasına vesile olmuştur.

Erdoğan'dan Yunanistan'da tarihi mesajlar!

İşte Lozan gerçeği!