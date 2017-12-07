  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan restine Yunanistan sessiz kaldı ses CHP'den geldi

Erdoğan'dan 'a Lozan restine Yunanistan sessiz kaldı ses 'den geldi

SABAH İNTERNET Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 15:35 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 15:51
Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan restine Yunanistan sessiz kaldı ses CHP'den geldi

Cumhurbaşkanı ile ’ın Cumhurbaşkanı Pavlopulos ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var" dedi. Erdoğan "Batı Trakya'daki Müslümanların baş müftülerini hala seçemediğini belirterek, "Nasıl oluyor da Lozan Antlaşması'nın uygulamada olduğunu söylüyoruz. Demek ki Lozan uygulamada değil" diye konuştu. Erdoğan'ın bu restine cevap veremezken İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'na ilişkin sözlerinden rahatsız oldu. Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği Batı Trakya Türklerinin Lozan'dan doğan haklarını ve CHP'nin neden bu konudan rahatsız olduğunu Sabah.com.tr'ye açıkladı.

İŞTE PROFESÖR DOKTOR EBUBEKİR SOFUOĞLU'NUN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR...

Türkiye'de yaşan Rum azınlıklar dini liderlerini seçebilirken 'da yaşayan Türkler baş müftülerini seçemiyor ve devlet istediği kişiyi atıyor. 'na göre Türklerin de dini liderlerini seçebilme hakkı var.

TÜRKİYE ANLAŞMADAN DOĞAN HAKKINI TALEP ETMEKTE

Şimdiye kadar lokal birkaç tepki dışında kimse Yunan makamlarına bu haksızlığı iletmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da hem de 'nın yanında Batı Trakyalı Türklerin haklarını savunmuştur. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır, Türkiye anlaşmadan doğan hakları talep etmekte olmayan bir hak talebimiz yok.

ERDOĞAN YUNANİSTAN'A İTİRAZ ETTİ SES CHP'DEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakya'daki Türklerin Lozan'dan doğan haklarını savundu ses Yunanistan'dan değil de 'den geldi. Ne yazık ki Lozan bunları kutsalıdır. Bilmiyorsanız açın Lozan'ı okuyun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Lozan'da çok ciddi boşluklar var.

ANLAŞMA NE GEREKTİRİYORSA O UYGULANSIN

Yunanistan anlaşmadan doğan haklarımızı yerine getirmeli Türkiye'de bu konuda tek yürek olmalı. Yeni bir şey üretmiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir şey söylemiyor anlaşma ne gerektiriyorsa o uygulansın. Yakın zamana kadar Batı Trakya'nın giriş çıkışlarda noktası vardı, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de bu konuda da mücadele ederek, kontrollerin azaltmasına vesile olmuştur.

Erdoğan'dan Yunanistan'da tarihi mesajlar!

İşte Lozan gerçeği!

Erdoğan: Lozan'da anlaşılmayan ince konular var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan restine Yunanistan sessiz kaldı ses CHP'den geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN