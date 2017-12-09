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Erdoğan, Endonezya ve Nijerya Cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 19:22 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ve Nijerya Cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü

, 'teki son gelişmelerle ilgili olarak Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD yönetiminin konusunda aldığı kararı yeniden gözden geçirmesi için ortak tavır sergilemenin önemi üzerinde duruldu. ABD'nin aldığı kararın, bölgenin barış ve istikrarını son derece olumsuz etkileyeceğine değinilen görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna işaret edildi.

Erdoğan, konuyla ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde gün içerisinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmeler yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ve Nijerya Cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü
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