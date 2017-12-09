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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan 'İlgezdi' açıklaması

'ndan 'İlgezdi' açıklaması

Giriş Tarihi: 9.12.2017 18:45 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 19:14
İçişleri Bakanlığı'ndan 'İlgezdi' açıklaması

'ndan yapılan açıklamada, "( Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması) Bakanlığımızca bütün belediye görevlileri ile ilgili işlemlerde olduğu gibi Ataşehir Belediyesi görevlileri hakkında da objektif hukuk kuralları gözetilerek, adalet ve hakkaniyete uygun olarak karar verilmiştir." denildi.

, görevden alınan Belediye Başkanı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"HUKUKSAL SÜREÇLERE DAYANIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması) Görevden uzaklaştırma kararı, 'nin avukatı tarafından yapılan açıklamadaki isnatların tam tersine, Bakanlığımıza ve adli mercilere intikal eden çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük, haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddia ve şikayetleri üzerine Bakanlığımız ve adli mercilerce yürütülen ve halen devam eden hukuksal süreçlere dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 'İlgezdi' açıklaması
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