İçişleri Bakanlığı'ndan 'İlgezdi' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"HUKUKSAL SÜREÇLERE DAYANIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması) Görevden uzaklaştırma kararı, Battal İlgezdi'nin avukatı tarafından yapılan açıklamadaki isnatların tam tersine, Bakanlığımıza ve adli mercilere intikal eden çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük, haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddia ve şikayetleri üzerine Bakanlığımız ve adli mercilerce yürütülen ve halen devam eden hukuksal süreçlere dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.