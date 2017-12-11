Son dakika: AB, Netanyahu'ya ret cevabı verdi

Brüksel'de bugün AB dışişleri bakanları ile bir araya gelen Netanyahu, Trump'ın kararıyla Ortadoğu'da barışın imkan dahiline girdiğini, "çünkü gerçeği kabullenmenin barışın özü ve temeli olduğunu" söyledi.

Ancak İsrail'in Çek Cumhuriyeti gibi yakın müttefiki olan AB ülkeleri bile, Trump'ın aldığı kararın barış çabalarına zarar vereceğini söylediler.

Fransa da, Kudüs'ün statüsünün ancak Filistinliler ile İsrailliler arasında nihai bir anlaşmayla belirlenebileceğini söyledi.

FİLİSTİNLİLER VE AVRUPA'NIN KINADIĞI KARAR...

AB'nin İran ile daha yakın ticari ilişkiler geliştirmek istemesinden hoşnut olmayan Netanyahu, Trump'ın Filistinliler ve Avrupa tarafından kınanan Kudüs kararının AB tarafından da benimsenmesini istedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra Brüksel'e giden Netanyahu burada yaptığı açıklamada, "Artık Filistinlilerin İsrail devletini tanımaları ve bu devletin başkentinin Kudüs olduğunu kabul etmelerinin zamanı gelmiştir" dedi. Ancak AB dışişleri bakanları, AB'nin pozisyonuna göre, İsrail'in 1967 savaşından bu yana işgal ettiği Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri gibi toprakların, İsrail'in uluslararası alanda tanınan sınırları içinde olmadığını yinelediler. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt ile damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından hazırlanan barış planlarının bir an önce açıklanmasını istedi.

Le Drian, "Amerikan girişimi için aylardır bekliyoruz. Eğer böyle bir öneri gelmeyecekse inisiyatifi Avrupa Birliği'nin alması gerekecek" dedi.

AB'ye ilk kez ziyaret eden Netanyahu'yu karşılayan AB dış politika temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Kudüs konusundaki uluslararası konsensüse uymaya devam edeceklerini söyledi.