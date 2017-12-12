“CHP'li Başkan Kerimoğlu ana-avrat küfür etti”

Bakırköy Belediye'sinin gerçekleştirdiği ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylı yıkımda Başkan Kerimoğlu'na tepki gösterenler arasında bulunan Bakirkoy Spor Vakfi Tesis Müdürü Alper İnanç yaşananları sabah.com.tr'ye anlattı.

"HEPSİNE SÖYLEDİK, HİÇ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADILAR"

Yıkım esnasında olay yerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını kaydeden İnanç, olay anını şöyle anlattı: "Ben vakıfta değildim, dışarıda bir yerdeydim. Bir arkadaşım telefon açtı. Burada bir ölüm var dedi. Belediye personellerinden biri öldü dedi. Kepçe demiri kafasına vurdu ve adam öldü dediler. Ben de olay yerine gittim. Olay yeri gittiğimde durum çok kötüydü. Uzun zamandan beri burada bu yıkımı yapıyorlar. 3-4 gündür, Cuma gününden beri. Yıkım esnasında hiçbir şekilde güvenlik önlemi almadılar. Can güvenliği ile ilgili hiçbir ekipmanları yoktu, hiçbir tedbir almadılar. Orayı dümdüz etme amaçlı saldırı halinde orayı yıkmaya başladılar. Onlara 'bir kaza çıkacak, burada bir güvenlik önlemi alın' dedik. Belediyenin personelleri vardı, zabıta vardı, şefleri vardı hepsine söyledik. Güvenlik önlemi alın diye, almadılar. Güvenlik önlemsiz bir şekilde orayı çalıştırdılar.

İHALE YAPILMAMIŞ İDDİASI

Yıkımla ilgili ihale yapılmadığı duyumu aldığını belirten İnanç "Yıkımcılardan duyduğumuz bilgilere göre yıkımla ilgili ihale de yapılmamış. Bu iş açıktan bunlara devredilmiş. İş bitiminde parayı onlar oradan alacaklarmış. Hatta yıkımcılara oradaki hurdaları alın demişler. Biz yıkımı kendimiz yapalım dedik. Bizim yıkımı kendimizin yapmasına izin vermediler." dedi.

"GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME SEBEP OLDULAR"

Ölen işçiyle ilgili detayı anlatan İnanç "Dozerin üstünde '25 metre yaklaşma' diye yazıyor. Ölümün olduğu esnada ölen kişi dozerin 4-5 metre yakınındaydı. Dozerin, yıktığı yeri sulama yapıyordu. Ve üstünde hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Baret yoktu. Hiçbir şey yoktu. Göz göre göre insanların ölmesine sebep oldular." şeklinde konuştu.

"ANA AVRAT KÜFRETTİ"

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun kendisine küfrettiğini dile getiren İnanç yaşanan arbedede şok detaylar paylaştı. İnanç şöyle konuştu: "Cenaze yerde yatıyordu, savcı geldi. Savcı geldikten sonra hemen Bülent Kerimoğlu geldi. Görüntüden inanılmaz kötü etkilendim. Daha önce de güvenlik önlemi alın diye söylediğimizden orda birden feveran şeklinde dedim ki 'Bülent Kerimoğlu burada güvenlik önlemi aldırmadınız bu adam sizin yüzünüzden öldü'. O da bana döndü 'buraya gel gel' dedi. Benimle konuşacak sandım. Bir iki adım ileri gittim. Orası bir insan koridoru gibi oldu tamamen adamlarıyla.

"BEN KİMİM LAN SEN BİLİYOR MUSUN?"

Biraz da çekindim. Üstüme yürümeye başladı. Bana doğru 'ben kimim lan sen biliyor musun' dedi. Sonra da bana ana avrat küfretti. Yumruk attı 4-5 tane. Sonra korumaları yumruk atmaya başladı. Zabıtalar yumruk atmaya başladı. Sonrasını zaten bilmiyorum kaç kişi. Oradan sonra karakola gittim.

"DARP RAPORU ALDIM"

Ben kendisine hiç bir şekilde ne küfür ettim, ne kötü laf ettim, ne bir şey yaptım. Sadece giderken ona tekrar bu iş senin yüzünden oldu Kerimoğlu dedim. Sonra karakola gittim darp raporu aldım. Şimdi ölümle ilgili soruşturma olduğundan karakolda bir yoğunluk var. Savunma alınıyor. Yarın sabah ifademizi vereceğiz."

"KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Kerimoğlu'ndan şikayetçi olacağını söyleyen İnanç "Eğer şikayetçi olmazsam suçsuz günahsız insanın ölümünde benim de parmağım olmuş olur. Kesinlikle ve kesinlikle şikayetçi olacağım. Vakfın tesis müdürüyüm. Yıkılacağını söylendiğinden beri hiç sesimizi çıkarmadık. Ne kavga ettik ne bir laf söyledik. Ne küfrettik bugüne kadar. Ama bir feveran içinde olduk feveranımızın karşılığını da dayak yiyerek aldık." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN NE DİYECEĞİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM"

İnanç, olaylar hakkında Klıçdaroğlu'nun ne diyeceğini çok merak ettiğini sözlerine ekledi.