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Erdoğan kritik görüşmeler

İİT Olağanüstü zirvesine katılan devlet başkanlarıyla ikili temaslarda bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 21:31 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmeler

ve Başkanı Ömer bir araya geldi.

İİT Olağanüstü zirvesine katılan devlet başkanlarıyla ikili temaslarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Beşir ile Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

ERDOĞAN-GANİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bir araya geldi.

Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmeler
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