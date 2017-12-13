Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir bir araya geldi.

İİT Olağanüstü zirvesine katılan devlet başkanlarıyla ikili temaslarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Beşir ile Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

ERDOĞAN-GANİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bir araya geldi.

Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.