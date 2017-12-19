Haberler > Gündem Haberleri > Suudi Arabistan'a yönelik "balistik füze" saldırısı

'a yönelik "balistik füze" saldırısı

(), 'deki Husilerin 'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını şiddetle kınadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2017 19:53
Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısı

() Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin tarafından yapılan yazılı açıklamada, "'deki Husilerin, 'ın sivil yerleşim alanlarına yönelik sürdürdüğü balistik füze saldırıları, başta ülkedeki vatandaşlar ve yabancıların güvenliği olmak üzere, ülke ve bölge istikrarını hedef aldıklarının açık bir göstergesidir." denildi.

Son Dakika: Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı!

İİT olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını, Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Useymin, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için hükümetin atacağı tüm adımları desteklediklerini" belirtti.

Suudi Arabistan görüntü yasağı getirdi

HAVADA İMHA EDİLDİ

Husiler, bugün Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktarmıştı.

İdris Kardaş yazdı: Suudi Arabistan’a saldırı ne anlama geliyor?”

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Arabistan'a yönelik "balistik füze" saldırısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN