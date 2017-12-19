Suudi Arabistan'a yönelik "balistik füze" saldırısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın sivil yerleşim alanlarına yönelik sürdürdüğü balistik füze saldırıları, başta ülkedeki vatandaşlar ve yabancıların güvenliği olmak üzere, ülke ve bölge istikrarını hedef aldıklarının açık bir göstergesidir." denildi.

İİT olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını, Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Useymin, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için hükümetin atacağı tüm adımları desteklediklerini" belirtti.

HAVADA İMHA EDİLDİ

Husiler, bugün Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.