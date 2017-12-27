“FETÖ’nün adamları yine işbaşında!”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Unutmadan, gayrı milli muhalefetin rahatsızlık duyduğu bir diğer hüküm de mahkûmlara tek tip kıyafet uygulaması. Bu milletin temsilcilerinin milletin talebine sessiz kalmayarak hayata geçirdikleri ve günümüz dünyasında birçok ülkede uygulanan bir düzenlemeden bahsediyoruz.

CHP'li Barış Yarkadaş "tek tip kıyafet faşizmin sembolüdür" diye partisinin pozisyonunu ortaya koydu. Selahattin Demirtaş da tek tip uygulamasına karşı direnişin sembolü olmaya hazır olduğunu belirten bir açıklama yaptı. FETÖ ile birlikte, devlete karşı omuz omuza!

Bütün bu düzenlemeler niye oldu? Söyleyin, niye? FETÖ adlı bir terör örgütünün, devletin içine sızmış katiller sürüsünün darbe teşebbüsüne şahitlik ettik. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. O şehitlerin hatırasına, o gazilerin hatırına ve en çok da bu ülkenin bekası için bu düzenlemeler yapıldı.

Bakmayın siz CHP'nin başını çektiği gayrı milli muhalefetin hükümeti "yarına yatırım yapmak"la suçlamasına. Esas kendileri yarına yatırım yapıyor ve yeni bir işgal denemesinde milleti evinde tutmaya çalışıyor.

Heyhat! Bu millet gücünün farkına vardı bir kere.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN



