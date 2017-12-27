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’nün adamları yine işbaşında!”

bugünkü yazısında sürekli ’nün sözcülüğünü yapan bazı ’lilerin son ’dan duyduğu rahatsızlığı kaleme aldı.   “CHP'nin, HDP'nin, FETÖ'nün son KHK dolayısıyla ortalığı ayağa kaldırmasının nedeni ne? Çünkü 15 Temmuz direnişine katılan herkesi yargılatmak istiyorlar.” Diyen Fahrettin Altun yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Heyhat! Bu millet gücünün farkına vardı bir kere.”

Giriş Tarihi: 27.12.2017 09:46 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 10:28
“FETÖ’nün adamları yine işbaşında!”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Unutmadan, gayrı milli muhalefetin rahatsızlık duyduğu bir diğer hüküm de mahkûmlara tek tip kıyafet uygulaması. Bu milletin temsilcilerinin milletin talebine sessiz kalmayarak hayata geçirdikleri ve günümüz dünyasında birçok ülkede uygulanan bir düzenlemeden bahsediyoruz.
'li "tek tip kıyafet faşizmin sembolüdür" diye partisinin pozisyonunu ortaya koydu. da tek tip uygulamasına karşı direnişin sembolü olmaya hazır olduğunu belirten bir açıklama yaptı. ile birlikte, devlete karşı omuz omuza!
Bütün bu düzenlemeler niye oldu? Söyleyin, niye? FETÖ adlı bir terör örgütünün, devletin içine sızmış katiller sürüsünün darbe teşebbüsüne şahitlik ettik. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. O şehitlerin hatırasına, o gazilerin hatırına ve en çok da bu ülkenin bekası için bu düzenlemeler yapıldı.
Bakmayın siz CHP'nin başını çektiği gayrı milli muhalefetin hükümeti "yarına yatırım yapmak"la suçlamasına. Esas kendileri yarına yatırım yapıyor ve yeni bir işgal denemesinde milleti evinde tutmaya çalışıyor.
Heyhat! Bu millet gücünün farkına vardı bir kere.

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