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Erdoğan açıkladı: First lady de araya girdi, o ada Türkiye'ye tahsis edildi

Cumhurbaşkanı , Sudan'a yaptığı resmi ziyarette Sevakin Adası'nın imarı için anlaşmayı sağladı. Erdoğan, "Bize burayı uzun yıllara sarih tahsis ederseniz bu adanın tamamını biz restore edelim. Ülkemden buraya ciddi manada bir turist akını olacağını göreceksiniz ve tarih yeniden ayağa kalkacaktır dedim. Sağolsun kabul ettiler. Bir de tabii orada 'First Lady' de araya girince o da kabul etti" dedi.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 16:42
Erdoğan açıkladı: First lady de araya girdi, o ada Türkiye'ye tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: "4 bilim ödülü ve 11 teşvik ödülü verildi. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda bu yıl bilim kategorsinde ödüle layık görülen temel bilimlerden 'nden Prof. Dr. Reşat Apak ile Bilkent Üniversitesi'nden Doç Dr. Fatih Ömer İldayı, mühendislik bilimlerinde Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Civelek'i, sosyal bilimlerde ise Koç Üniversitesi'nden Sumru Altuğ'u gönülden tebrik ediyorum.

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'FIRST LADY ARAYA GİRİNCE'

Ecdad at üstünde sınırlarını genişletirken bunu güçlü ilmi ve siyasi birikimi ile desteklemiştir. Bu hafta Çad, Tunus ve Sudan'da hem övündüm, iftihar ettim ama Batı'nın oraları yerle yeksan edişini görünce de üzüldüm. Cumhurbaşkanı'na da söyledim.. ' Bize burayı uzun yıllara sarih tahsis ederseniz bu adanın tamamını biz restore edelim. Ülkemden buraya ciddi manada bir turist akını olacağını göreceksiniz ve tarih yeniden ayağa kalkacaktır' dedim. Sağolsun kabul ettiler. Bir de tabii orada 'First Lady' de araya sokunca o da kabul etti.

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Erdoğan açıkladı: First lady de araya girdi, o ada Türkiye'ye tahsis edildi
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