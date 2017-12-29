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FETÖ’nün mağdurları arasından hâkim-savcılar da çıktı!

’nün bazı programlara giren vatandaşları örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ’a yönlendirmesiyle oluşan 11 bin 480 kişilik mağdur listesinde 47 hâkim ve savcının da bulunduğu ortaya çıktı. Mağdurların illere göre dağılımında 3 bin 652 kişiyle İstanbul en ön sırada yer aldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 13:49
FETÖ’nün ByLock mağdurları arasından hâkim-savcılar da çıktı!

Namaz Vakti, Kıble Bulucu ve Freezy gibi bazı uygulamaları indiren ve habersizce tarafından sunucusuna yönlendirildiği ortaya çıkan 11 bin 480 mağdur arasında 47 hâkim ve savcılanın da bulunduğu ortaya çıktı.

ANKARA'DA 18, İSTANBUL'DA 7 HÂKİM-SAVCI

Ankara'da görev yapan 18 hâkim ve savcının mağdur listesinde bulunduğu belirlendi. Erzurum'da 3, Gaziantep'te 9, Samsun'da 8 hâkim-savcının habersizce Fetullahçı Terör Örgütü tarafından ByLock sunucusuna yönlendirildiği saptandı. İstanbul'da 7, İzmir'de ise 2 hâkim-savcının aynı yöntemle mağdur edildiği belirtildi.

Mağdurların illere göre dağılımında ise 3 bin 652 kişiyle başı İstanbul çekti. Ankara'da 1192 mağdur bulunduğu Gaziantep'te 615, Antalya'da 358, Balıkesir'de 138, Trabzon'da 119, Şanlıurfa'da 127, Sakarya'da 161, Samsun'da ise 144 mağdur tespit edildi. Kocaeli'nde 404, Bursa'da ise 364 kişinin telefonlarının FETÖ tarafından ByLock sunucusuna yönlendirildiği anlaşıldı.

HSK Yetkilileri, 11 bin 480 kişi arasından daha önce ByLock'çu olduğu tespit edilen bazı hâkim-savcıların da çıktığını, listede adı geçen hâkim-savcıların başka FETÖ iltisaklarının bulunup bulunmayacağına bakılacağını, durumlarının bu araştırmadan sonra yeniden ele alınacağını belirtti.

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