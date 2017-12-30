Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti.

KREMLİN'İN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları, Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

"İLİŞKİLER NORMALE DÖNMEKLE KALMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok alanda da hızla geliştiğini kaydetti.

"ORTADOĞU'DA TERÖRÜN YAYILMASI ENGELLENDİ"

Vladimir Putin, iki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde Ortadoğu'da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, "Attığımız adımlar sayesinde Suriye'de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.