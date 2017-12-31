Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sinop il kongresinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinop il kongresinde yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"SİNOP'A SON 15 YILDA 10 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK"

Bugün Sinop'ta hem il kongremiz için hemde sizlere teşekkür etmek için bulunuyoruz. Öncelikle 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 62 oyla şahsımı bu makama layık gören tüm Sinoplu vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Durağan ilçemize özellikle teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin önünde çok farklı bir dönemin açılmasına vesile oldunuz. Tavrınızı demokrasiden ve milli iradeden yana benimsediniz. Rabbim sizlerden razı olsun, yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Kardeşlerimizin bu desteğine bu teveccühüne mazhar olmak için bizde büyük bir heyecanla koşturuyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.

Zaman zaman bazı dostlar söylüyor: Ya Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısın? Dün şuradaydın bugün buradasın bu nasıl oluyor? Aşk ile çalışan yorulmaz. Öyle çalışacağız ki muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Dünya birden daha da büyüktür. Evlatlarımıza daha güçlü bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri onlar çekmesin. Onun için 2023, 2071 diyoruz. Sinop'a son 15 yılda 10 katrilyonluk yatırım yaptık. Toplam 15 adet spor tesisi inşaa ettik. Buraya bakıyorum, kapalı spor tesisi olarak yetmiyor. Kısa zaman için 2 bin 500 kişilik spor tesisi yapılacak.

"BAY KEMAL'İN BÖYLE BİR DERDİ VAR MI?"

Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı? Tankları görünce hemen Bakırköy'e kaçıyor. Saat 23.17, çağrımızı yapmışız, milleti meydanlara davet etmişiz. Gece yarısı Atatürk havalimanına inmişiz. Benim derdim, milletim oradaydı. Bir radyo programında ne diyordu? Darbe olsa tankın önüne ilk ben çıkarım diyordu. Yalanı Türkiye'de bunun kadar maharetli söyleyen birini bulamasınız. Biz ne dedik? Batı'da ne varsa bizde de olacak... Su akar Türk bakar diyorlardı. Biz bunu 'Su akar Türk yapar' diye çevirdik. Bölgemize 12 buçuk milyar liralık yatırım yapacağız. Sinoplu çiftçilerimize son 15 yılda, 161 milyonluk tarımsal destek verdik. Kılıçdaroğlu, doğru konuş doğru! Neden yalan söylüyorsun? Ama işine gelmez. Derdi başka...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Gece gündüz çalışıyoruz. İşte dün asgari ücret açıklandı. Beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404'e çıkardık, şimdi ise 14,3 artışla 1603 liraya çıktı. Ya eline diline dursun, nereden nereye. bu rakam asgari ücretin evli olmasına çocuklarının olmasına göre değişebiliyor. 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik.

"ARTIK TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN BAŞKENTİ NERESİDİR? KUDÜS'TÜR"

Sevgili gençler Filistin meselesi başta olmak üzere Müslümanların kanayan yarasını sarmanın mücadelesini veriyoruz. İstanbul'da düzenlediğimiz tarihi zirve bir dönüm noktası olmuştur. Artık Türkiye'nin Filistin başkenti neresidir? Kudüs'tür. Ardından BMGK'daki tarihi oylama ile Amerikan yönetiminin aldığı kararın hukuksuzluğu tescillendi. Büyük bir diplomatik zafere imza attık. Kudüs meselesi sadece Müslümanların değil, hem Hristiyanlığın hem Müslümanların hem de insanlığın meselesi. Papa'yı da aradım. Putin'i aradım. Maduro'yu, Endonezya devlet başkanını da aradım. Kral 2. Abdullah... Ve değerli kardeşlerim sonunda başardık. Teşekkür için de ben bu liderleri aradım. Dün Papa'yı aradım ve teşekkür ettim, 'ben şimdi size bir iade-i ziyaret yapmak istiyorum' dedim.

"CUMA GÜNÜ FRANSA'YA GİDİYORUM"

Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız.