Engin Ardıç: 15 Temmuz şehitlerine küfür edenlerin yüzüne tükürün!

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dünden bugüne hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyordunuz.

Belki biryerlerde itin biri gene bomba momba patlatmıştır, onu da ben bilmiyorum.

Üzülmeyin, geçti gitti.

Çok meraklıysanız, "kim nerede nasıl girdi" muhabbetini televizyondan izlersiniz.

Fena mı, "ziyan olmasın" diye bitirmesi üç gün sürecek artık yemek de kalmadı sofrada, bayatlamış fındık fıstık, pörsümüş salata, yağı donmuş hindi, kenarına zeytinyağı bulaşmış beyaz peynir de...

Başağrısı yok, mide bulantısı yok, "akşamdan kalmalık" yok.

Siz, yeni yıla yalnız girenler...

Bir şairimizin deyimiyle "babasız kocasız"...

Yatağına tek başına yatanlar...

Girdiniz işte, kimse eski yılda kalmıyor ki.

Hayattasınız, eliniz ayağınız tutuyor. Şükredin.

15 Temmuz şehitleri, siz bugünü göresiniz diye bugünü göremediler! Onların kıymetini bilin. Rahmetle anın.

Onlara küfür edene de tükürün.

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