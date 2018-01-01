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: şehitlerine küfür edenlerin yüzüne tükürün!

bugün umut dolu bir 2018 yazısı kaleme aldı. “ şehitleri, siz bugünü göresiniz diye bugünü göremediler!” diyerek 15 Temmuz şehitlerine küfür eden ’li Süha Aldan’a gönderme yapan Ardıç, halka da şu çağrıda bulundu “Onların kıymetini bilin. Rahmetle anın. Onlara küfür edene de tükürün.”

Giriş Tarihi: 1.1.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 13:42
Engin Ardıç: 15 Temmuz şehitlerine küfür edenlerin yüzüne tükürün!

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dünden bugüne hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyordunuz.
Belki biryerlerde itin biri gene bomba momba patlatmıştır, onu da ben bilmiyorum.
Üzülmeyin, geçti gitti.
Çok meraklıysanız, "kim nerede nasıl girdi" muhabbetini televizyondan izlersiniz.
Fena mı, "ziyan olmasın" diye bitirmesi üç gün sürecek artık yemek de kalmadı sofrada, bayatlamış fındık fıstık, pörsümüş salata, yağı donmuş hindi, kenarına zeytinyağı bulaşmış beyaz peynir de...
Başağrısı yok, mide bulantısı yok, "akşamdan kalmalık" yok.
Siz, yeni yıla yalnız girenler...
Bir şairimizin deyimiyle "babasız kocasız"...
Yatağına tek başına yatanlar...
Girdiniz işte, kimse eski yılda kalmıyor ki.
Hayattasınız, eliniz ayağınız tutuyor. Şükredin.
şehitleri, siz bugünü göresiniz diye bugünü göremediler! Onların kıymetini bilin. Rahmetle anın.
Onlara küfür edene de tükürün.

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Engin Ardıç: 15 Temmuz şehitlerine küfür edenlerin yüzüne tükürün!
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