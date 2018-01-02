Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı. Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti.

Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.

Cenaze namazı öncesi Demir ailesine taziyelerini ileten Erdoğan, namazın ardından Abdullah Samet Demir'in tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.

Törene, Demir'in babası Avni, annesi Sündüz, kardeşi Emirhan Demir'in yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Demir, Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

Erdoğan, cenaze namazının ardından camiden ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastası genç Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı