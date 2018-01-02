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Erdoğan, kas hastası genç Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı

Erdoğan, kas hastalığı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Abdullah Samet Demir'in Sultanbeyli'deki cenaze namazına katıldı. Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında Demir'i evinde ziyaret etmişti.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastası genç Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı

Erdoğan, 11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı. Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti.

Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.

Cenaze namazı öncesi Demir ailesine taziyelerini ileten Erdoğan, namazın ardından Abdullah Samet Demir'in tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.

Törene, Demir'in babası Avni, annesi Sündüz, kardeşi Emirhan Demir'in yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Demir, Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

Erdoğan, cenaze namazının ardından camiden ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastası genç Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastası genç Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı
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