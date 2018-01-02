‘Yeni yıla FETÖ’nün ağzıyla başladı’

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan 2017'nin son gününü tehditle kapatırken, yılın ilk gününe de FETÖ ağzıyla başladı. Darbe girişimi sırasında tanklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden demokrasi kahramanlarına 696 sayılı Kanun Hükmündeki kararname (KHK) ile getirilen yargı muafiyetini eleştirirken, "Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim" diyerek hakaret eden Aldan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir dille eleştirmişti. Kastamonu AK Parti İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Aldan'ın hükümete değil millete hakaret ettiğini belirten Erdoğan, "Hele hele ana muhalefetin bir Muğla vekili var ki terbiyesiz, ahlaksız burada tekrarlamaktan haya edeceğim, utanç duyacağım ifadelerle benim milletime saldırmıştır... Partisinin başındaki zata özenmiş olacak ki bu şekilde ortaya atılıp milletimize saldırma cüreti gösteriyoruz..." demişti.

TEHDİT VE ŞANTAJ

Aldan özür dilemek yerine ise yeni yıla girilmesine birkaç saat kala yaptığı yazılı açıklama ile kin kustu. Erdoğan'ı tehdit eden Aldan, "2018 ya da 2019'da cumhurbaşkanı seçilemediği gün dokunulmazlığı kalkacak hesap vereceği günler gelecek" diye açıklama yaptı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açılan Aldan, kendisine asılsız iddialarla saldırı olacağını bunu da AK Partili dostlarının (!) haber verdiğini ileri sürdü. Öte yandan Kahramankazan 15Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği de Aldan'ın katıldığı radyo programında yaptığı hakaretten dolayı suç duyurusunda bulundu.