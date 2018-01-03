Erdoğan’dan yılın ilk gezisi Fransa’ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 2018'in ilk yurtdışı seyahatini 5 Ocak'ta Fransa'ya yapacak. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile son olarak 31 Ekim 2014'te Paris'te görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki lider hem ikili hem de küresel ve bölgesel meseleleri ele alacak. Erdoğan ve Macron görüşmesindeki önemli gündem maddelerinden biri Kudüs
olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından BM bünyesindeki gelişmeler değerlendirilecek. Erdoğan'ın, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nda Fransa'nın desteğinden dolayı Macron'a teşekkür etmesi bekleniyor. İki lider, Suriye
ve Irak'taki son gelişmeler ve terörle mücadelede işbirliği konularında da görüş alışverişinde bulunacak. Diğer gündem maddesi ise Türkiye- AB ilişkileri olacak. AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu yineleyecek olan Erdoğan, AB'nin olumlu adımlar atması gerektiğini belirtecek. İki lider ayrıca mülteciler konusunu değerlendirecek. Erdoğan ve Macron'un gündeminde ekonomik ve ticari ilişkiler de yer alacak. Türkiye ile Fransa arasındaki 14 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini daha da arttırmak için önümüzdeki süreçte atılacak adımlar görüşülecek. Enerji, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim alanlarında yapılabilecek çalışmalar masaya yatırılacak. Görüşmelerde nükleer enerji ve Türkiye-Fransa-İtalya ortaklığıyla yapılacak hava savunma sisteminin geliştirilmesi projelerinin öne çıkması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayında ziyaret ettiği Abdullah Samet Demir'in hastalığıyla yakından ilgilenmişti.
Samet'i son yolculuğuna uğurladı
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayında İstanbul Sultanbeyli'de katıldığı toplu açılış töreni sonrasında evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir (23) hayatını kaybetti. Erdoğan dün Sarıyer Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Demir için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Sultanbeyli'deki Abdurrahmangazi Camisi'ne gitti. Ailesine taziyelerini ileten Erdoğan, namazın ardından Demir'in tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Törene, Demir'in babası Avni, annesi Sündüz, kardeşi Emirhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile vatandaşlar katıldı. Erdoğan, camiden ayrılırken vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Sultanbeyli Belediyesi'ne geçen Erdoğan, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Keskin'den bilgi aldı. Belediyede yaklaşık 1.5 saat kalan Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. SABAH