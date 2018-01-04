“Bu kirli oyunun hedefinde bütün İslam dünyası var”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İran'da başlatılan bu kalkışma hamlesinin kolay kolay bir yönetim değişikliği meydana getiremeyeceği çok açık. Hatta ve hatta bu sürecin sonunda rejimin, rejim içindeki muhafazakârların güçlenme şansı da çok yüksek. Bunun hesap edilmediğini düşünebilir miyiz? Elbette hayır. Peki o zaman neyle karşı karşıyayız?

Karşımızdaki, İran'ın ıslah edilmesi, edilemiyorsa mindere çekilmesi için üretilmiş bir proje. Malum, bir süredir ABD ve İsrail İslam dünyasında bir mezhep savaşı çıkarmak ve İslam dünyasını istedikleri gibi "Sünni dünya" ve "Şii dünya" olarak bölmek amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. ABD'nin anlı şanlı stratejistleri boşuna mı senelerdir "Ortadoğu 30 yıl savaşlarınıneşiğinde" deyip duruyor.

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