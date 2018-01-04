Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > “Bu kirli oyunun hedefinde bütün İslam dünyası var”

“Bu kirli oyunun hedefinde bütün İslam dünyası var”

bugünkü yazısında ’da yaşanan olayların perde arkasını kaleme aldı. “İran'da başlatılan bu kalkışma hamlesinin kolay kolay bir yönetim değişikliği meydana getiremeyeceği çok açık.” diyen Fahrettin Altun yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Bu kirli oyunun hedefinde bütün İslam dünyası var”

Giriş Tarihi: 4.1.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 09:47
“Bu kirli oyunun hedefinde bütün İslam dünyası var”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'da başlatılan bu kalkışma hamlesinin kolay kolay bir yönetim değişikliği meydana getiremeyeceği çok açık. Hatta ve hatta bu sürecin sonunda rejimin, rejim içindeki muhafazakârların güçlenme şansı da çok yüksek. Bunun hesap edilmediğini düşünebilir miyiz? Elbette hayır. Peki o zaman neyle karşı karşıyayız?

Karşımızdaki, İran'ın ıslah edilmesi, edilemiyorsa mindere çekilmesi için üretilmiş bir proje. Malum, bir süredir ve İsrail İslam dünyasında bir mezhep savaşı çıkarmak ve İslam dünyasını istedikleri gibi "Sünni dünya" ve "Şii dünya" olarak bölmek amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. ABD'nin anlı şanlı stratejistleri boşuna mı senelerdir "Ortadoğu 30 yıl savaşlarınıneşiğinde" deyip duruyor.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Madde madde İran 'Gezi'si nedir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
“Bu kirli oyunun hedefinde bütün İslam dünyası var”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN