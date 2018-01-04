Cumhurbaşkanı bizi asla yalnız bırakmadı

Henüz 23 yaşında kas hastalığına yenilen Samet Demir'in ailesi, geçen yıl Samet'i evinde ziyaret eden önceki gün de cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Ne kadar samimi biri olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi. Abdullah Samet Demir (23) doğuştan kas hastasıydı. 12 yaşında yatağa mahkûm hale geldi. Ama o hayattan hiç kopmadı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da oradan takip ediyordu.

HEP ARAYIP DURUMUNU SORARDI

Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de katıldığı toplu açılış töreni sonrasında Samet'i evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, Samet'in önceki günkü cenaze törenine de katıldı, tabutuna omuz verdi. Baba Avni Demir ve 13 yaşındaki oğlu Emirhan Demir dün Samet'i mezarı başında ziyaret etti. Baba Demir SABAH'a şöyle konuştu:

"Samet 12 yaşından beri yatakta tedavi görüyordu. Ama hayattan hiç kopmadı. Açılış töreni öncesi AK Partililer Samet'e gelerek bir isteği olup olmadığını sordu. O da, 'Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum' demişti. Açılış töreni sırasında sayın cumhurbaşkanımıza iletmişler, o da kabul etmiş. Evimize geleceğinden haberimiz yoktu. Son anda haber verdiler. 1.5 saat kaldı. Samet çok ama çok mutlu oldu.

GELECEĞİNDEN HABERİMİZ YOKTU

Cumhurbaşkanımız'ın ne kadar ne kadar samimi olduğunu asıl ziyaret sonrasında gördük. Ziyaretinin ardından bizi unutmadı. Sürekli aradı. Ben evde olmadığımda eşimle konuşuyordu. Samet'in sağlık durumunu sorar, bilgi alırdı. Hatta bize yine gelmek istediğini de söyledi. Sözünü tuttu, cenazede bizi yalnız bırakmadı.

Cenazeye geleceğini bilmiyorduk. Arayıp haber de verememiştik. O yüzden de, 'Haberi yok cenazeye de gelmez' diye düşündük. Cenaze sırasında bir anda polisler gelince haberimiz oldu. Yani nasıl haberi oldu da geldi anlamadık. Onun bu samimiyetine biz her zaman inanıyoruz. Bunu bize yine göstermiş oldu. Allah ondan razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadı."