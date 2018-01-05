Avrupa ile ilişkilerde yeni bir dönemdeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız TF1 ve LCI kanallarına verdiği röportajda, bugün gerçekleştireceği Fransa ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Fransa ve Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da umutlu olduğunu söyledi. Ziyaretinin Avrupa ile yeniden yakınlaşma amacı güdüp gütmediği yönündeki soruyu Erdoğan, şöyle yanıtladı: "2018'in ilk ziyaretini Avrupa'da Fransa'ya, dostum Macron'a gerçekleştireceğim. Tabii ki bu ziyaretin çok farklı bir önemi var. Zira Fransa ve Türkiye arasında siyasi, stratejik, ekonomik alanlar başta olmak üzere birçok alanda atılacak adım var. Bu ziyarete çok önem veriyorum. Bir güne sığdırılacak bir ziyaret olacak. Bu bize yeterli değil tabii ki ama bir ilk adım olacak ve umuyorum farklı bir şekilde devamı gelecek. Her şeyden önce Fransa farklı bir pozisyona sahiptir. Bu, geçmişten beri devam eden bir tavırdır ve AB içerisinde Almanya olsun, Fransa olsun, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, kesintisiz 15 yıl boyunca görev yaptım ve ne olup bittiğini görme fırsatım oldu. Bu 15 yıl içinde (Jacques) Chirac ile sorunsuz bir iletişimim oldu. Daha sonra (Nicolas) Sarkozy döneminde başka bir periyot geçirdik."

MACRON HAKKINI VERECEKTİR

Türkiye ile AB arasındaki ilişkide Fransa'nın katkısına ve bu yöndeki tavrına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: "Sayın Macron'la bir dönemin içerisine girdik. İyi bir başlangıç Sayın Macron'la yaptık. Yani bölgesel konularda olsun, ikili ilişkilerde olsun, Sayın Macron'la attığımız adımlar gayet iyi bir şekilde gelişiyor ve kendisinden ümitliyim. Özellikle savunma sanayi alanında Fransa-İtalya ve Türkiye olarak üçlü bir işbirliği söz konusu. Sanıyorum bu üç ülkenin dayanışması açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan ben Sayın Macron'un Avrupa Birliği'ndeki yerini önemsiyorum ve bunun hakkını da vereceğine inanıyorum." Suriye'de bir terör örgütü olan DEAŞ ile başka bir terör örgütüyle işbirliği yaparak mücadele edilemeyeceğine vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Biz ABD ile stratejik ortağız fakat PKK, PYD ve YPJ ile Suriye'ye yerleşti. Kim var bunların arkasında, ABD'nin desteği var... Sayın Trump'a bunların hepsini söyledim. Maalesef bir sonuca varamadık. ABD bayrağı terör örgütlerinin bayrağının yanında sallanıyor. Bunlar kabul edilemez." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki terör eylemleriyle Türkiye'deki FETÖ'nün darbe girişiminin karşılaştırılamayacağını da söyledi. Fransa'da bir darbe girişimi sonrası değil, terör saldırılarının ardından OHAL ilan edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Eğer elmayla armudu birbirine karıştırırsak bedeli ağır olur. Bütün mesele, biz hukuk içerisinde neyse yapılması gereken bunu yapıyoruz. Çünkü bizim bir hukuk devleti olduğumuzu kimse tartışamaz. Avrupa'dan çok daha iyi bir konumdayız" dedi. Gazeteci kisvesi altındaki bazı kişilerin de terör örgütlerine katıldıklarını kaydeden Erdoğan, "Eğer o da teröristse onun da içeri girmesi lazım" diye konuştu.