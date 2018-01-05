Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, görüşmesi için ve Cumhurbaşkanlığı adaylığında Meclis'te grubu bulunmayan partilerin 100 Bin imzayı nasıl toplayacaklarına ilişkin şunları ifade etti:

PARTİLERİN SORUNU

Siyaset yapıyoruz. Eğer 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket o zaman bunu yapmasına gerek yok. Demek ki hiç gücü yok. Bu yolda bu mücadeleyi vermek de zor bir iş, yürümez. Bir diğer konu maliyetleri çok yüksekse, maliyet noktasında noter masrafları falan onun sorunu. İktidar bu kararı tek başına vermedi ki.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin imzayı toplayamıyorsa bunu yapmasına gerek yok"









