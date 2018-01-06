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Erdoğan, 'te hanedan üyelerini ağırladı

, hanedanının 'da ikamet eden üyelerini kabul etti.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 01:00 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Osmanlı hanedan üyelerini ağırladı

Erdoğan, resmi temaslarının ardından 'nin Büyükelçiliğine geçti. Burada, hanedanının 'da ikamet eden üyelerini kabul eden Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileri ve Fransa İslam Konseyi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti. Kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Osmanlı hanedan üyelerini ağırladı
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