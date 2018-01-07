ABD yargısı adeta FETÖ’ye esir olmuş

Başbakan
Binali Yıldırım dün Nevşehir
ve Kırşehir
'de AK Parti
il kongrelerinde konuştu. Yıldırım'ın buralarda yaptığı konuşmalardan satırbaşları şöyle:
Amerika'da bir dava görülüyor. Evlere şenlik bir dava, sonucu belli. FETÖ
'cülerin adeta esiri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görülüyor. Adam sanık diye içeriye alınıyor, mahkeme salonuna gelmeden tanık yapılıyor. "Sen temize çıktın. Yalan söyle söyleyebildiğin kadar, Türkiye hükümetini suçla, Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı, önüne kim geliyorsa suçla, ondan sonra senin hayatın garanti" diyorlar. Yetmedi bankanın genel müdür yardımcısını suçlu sandalyesine oturtuyorlar. Hakan Atilla üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor, FETÖ'cülerle kol kola girmiş hâkimler, savcılar yapıyor. FETÖ'cülerin hazırladığı dosyayı açıyorlar buna göre suçlama yapıyorlar. Jüri üyelerine diyorlar ki, "somut bir delil olmasa da siz suçlamaktan çekinmeyin, bir delil olması gerekmiyor." Bunun adı da bağımsız yargı oluyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davada hukuku katletmişlerdir.
Türkiye büyük bir ülke. Türkiye bir hukuk devleti, hiç kimse ayak oyunlarıyla, tezgahlarla bu ülkeyi dize getiremez, bu ülkenin geleceğine asla zarar veremez. İşte aynı oldu bittiyi Kudüs'te yapmaya çalıştılar. Ne dedi Recep Tayyip Erdoğan
, "Dünya 5'ten büyüktür, dünya 1'den büyüktür" dedi ve o oldu bitti karara karşı tavrımızı koyduk. Aklı selim bütün ülkelerde büyük bir çoğunlukla ABD Başkanı'nın Kudüs konusunda aldığı kararı kabul etmediğini BM de ortaya koydu.
Kudüs'ün ve masumların hukukunu koruyan Türkiye, komşularının hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacak. Önüne gelene İran'a, Pakistan'a, önüne gelene ayar vermeye çalışanlar, içişlerini dizayn etmeye çalışanlar şunu bilmeli ki, Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında, hakkın, haklının sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize, komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız.
BAZI ÜLKELER RAHAT DURMUYOR
Bazı ülkeler var rahat durmuyor. Başkalarının işlerine burnunu sokmayı çok seviyorlar. Şimdi de İran'a kancayı takmaya çalışıyorlar. Bölgemizdeki ülkelerin huzurunu bozmak yetmiyor gibi, yeni sorun alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Gönül coğrafyamızın hiçbir yerine ateş düşsün istemeyiz. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir. İran'ın huzurunu bozmak için dışarıdan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz, tasvip etmeyiz.
Kılıçdaroğlu ne diyor, "Darbeyi önleyen vatandaşlarımıza koruma getirmeyin" diyor. Bu darbeci darbeyi teşvik etmek demektir. Darbecileri ve darbeleri cesaretlendirmek demektir, bu ağız FETÖ'nün ağzıdır. Asker kıyafeti giyen alçak FETÖ teröristlerinin, Cumhurbaşkanlığı, Millet Meclisi'ni, Başbakanlığı, MİT'i, Türksat'ı bombalamayı inkar etmek demektir. Kemal Bey bırak artık şu darbe seviciliğini. Sen koltukta oturup rahat rahat televizyon seyrederken milletin evlatları, bayrak için, ezan için, demokrasi için can mücadelesi verdi o gece. Katliam yapan, FETÖ'cü hainler adına istiklaline sahip çıkan, kahraman vatandaşlarımızın karşısında yer aldığının farkında mısın? Ayıptır, ayıptır.