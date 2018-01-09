ATV'ye ceza için kirli işbirliği

ATV ve AHABER'i tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giden RTÜK'ün CHP'li üyelerinin de yerli ve milli medya organlarına olan husumeti bir kere daha su yüzüne çıktı. Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük yolculuğunun savunucusu ve milli iradenin sesi atv'yi hedefe koymak için RTÜK'teki CHP'li üyeler medya manipülasyonlarına hız verdi. 2016'da olduğu gibi 2017'de de Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'ye karşı kirli bir plan işletiliyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİDİ Mİ HAREKETE GEÇİRDİ?



A Haber ve Atv'ye ceza için kirli iş birliği

HEDEF MİLLİ MEDYA

Yerli ve milli medyaya karşı algı operasyonu yürüten CHP'li üst kurul üyeleri, içerikleri gizli kalması gereken üst kurul toplantılarını hükümete ve devlete muhalif basın organlarına servis ediyor. Bu kapsamda son olarak 27 Aralık 2017 Çarşamba günü bir gazetede AK Partili RTÜK üst kurul üyelerini hedef göstererek "RTÜK'te skandal tartışma: Şortlu çocuk tahrik edermiş! 7-11 yaşlarındaki çocukların şortla dans etmesini 'tahrik edici' buldular" başlıklarıyla verilen haber kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanalı olan atv'yi hedef tahtasına koyan ve "atv'ye ceza kesilmiyor" ifadeleriyle algı operasyonu yapan haberlere karşın, SABAH'ın RTÜK'ten edindiği bilgilere göre atv'ye 2017'de 6 ceza kesildi. atv bu cezalar neticesinde 4 milyon 500 bin liradan fazla ceza ödedi.







