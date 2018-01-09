Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere Meclis çalışmanız da verimli bir hafta diliyorum. Bütçe maratonundaki dirayetiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar katıldığımız ile kongrelerimizin sayısı 15'i buldu. Sayın Başbakanımız da farklı illerde kongrelere katıldı. Bu hafta sonu da Elazığ, Bingöl, Tokat kongrelerimizde milletimiz ile kucaklaşayacağız. Bu yılın eylül ayı gibi planladığımız büyük kongremiz için hazır hale gelmiş olacağız. Mahalli idareler ile milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine mücadelemizi tazelemiş olarak gireceğiz.

"SIRA BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN TERÖR KORİDORU OLUŞTURMASINI ÇÖKERTMEYE GELMİŞTİR"

2015 yılındaki seçimlerle mukayese edilemeyecek oranlarda büyük bir coşku ve heyacan göze çarpıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizdeki samimi ilgiden memnuniyet duydum. Çukur eylemleri, 16 Nisan halk oylaması ve Kuzey Irak'taki gelişmeler sırasında gösterdikleri sağlam duruş, bölgedeki kardeşlerimizin samimiyetlerinin ifadesidir. Sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturamasını çökertmeye gelmiştir. Tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci tamamlayacağız.

"GEÇMİŞTE PARTİMİZ ÇATISI ALTINDA OLUP DA..."

Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna dikkat etmelidir. Bunlar AK Parti olarak milletimizle birlikte verdiğimiz hayati mücadelede en küçük desteklerini görmediğimiz, karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Bununla ilgili sesiniz çıkmayacak, evet-hayır referandumu yapılıyor, bakıyorsunuz birileri de 'hayır' için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada. Şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar.

"BU BİRLİKTELİĞİ VE BERABERLİĞİ ZEDELEYENLER..."

Bu birlikteliği, beraberliği, dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık. Bu ahitle çıkarken de sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Bu trenden düşenler, düştükleri yerde kalırlar. Bu süreçte bize düşen geçmişteki hatalardan uzak durmaktır. Tüm teşkilatlarımızın bu konuda güç birliği içinde olduklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor.

"DİKENSİZ BAHÇELERDE İKBALİ İÇİN YOLLARA DÜŞENLERİN FARKINI MİLLETİMİZ BİLİYOR"

Siz hiç merak etmeyin. Türkiye'nin istiklali için hayatını ortaya koyarak çalışanlarla dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

Son grup toplantımızdan bugüne kadar gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de Kudüs'tü. Amerika'nın kararının hemen ardından başlattığımız diplomasi trafiği ile hızla çalışma başlattık. İslam dünyasının uzun zamandır bir konu etrafında güçlü şekilde kenetlenmesine vesile oldu. İkircikli davranan kimi ülkeler var, hepsini biliyoruz. Ama genel görüntü ümit vericidir. Birileri hemen bizi ayrımcılıkla, ötekileştirme ile suçluyor. Daha önceki gün İstanbul'da Bulgar cemaatinin Demir Kilisesi'nin açılış törenini gerçekleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde kilise, şapel, havra olarak 14 binin üzerine eseri hizmete sunduk. Trabzon'da Sümela Manastırı da aynen restore edilmeye devam ediyor. Ayrımcılık hedefimiz olsa bu işlere niye girelim. Bütün bu hizmetler inanç konusundaki samimi duruşumuzun ürünleridir.

"İSRAİL'İN ŞIMARIKLIKLARI DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLEMEKTEDİR"

Asırlar boyunca ecdadımız barışı, huzuru bozmamak şartıyla Kudüs'te kimsenin ibadetine karışmamıştır. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Bütün bunlara karşılık Osmanlı'nın elinden çıktığı günden beri Kudüs'te ne huzur ne barış vardır. Bölgede uygulanan devlet terörü insan hakları ihlalinin zirvesidir. Amerika'nın himayesindeki İsrail'in şımarıklıkları tüm dünyayı felakete sürüklemektedir. Biz tüm samimi dostlarımıza bu ikazı yapıyoruz. Çok geç olmadan bölgede adil bir düzenin kurulması temennimizdir. Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, haklarını hukuklarını korumaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, Kudüs imtihanını başarı ile vermek mecburiyetinde olduğumuza inaniyoruz.

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